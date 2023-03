¿Otro escándalo? Petro otorgó nacionalidad a catalanes investigados y ahora trabajan con él

Xavier Vendrell y Manel' Graul Pujadas son dos catalanes que fueron nacionalizados como colombianos en tiempo récord para ser incorporados en la presidencia de Gustavo Petro.



Según una investigación de la Silla Vacía estos dos personajes han sido ampliamente cuestionados. Vendrell es investigado en España por su participación en el proceso independentista catalán que concluyó con cientos de manifestantes detenidos en disturbios, también se le ha vinculado al grupo terrorista proseparatista Tera Illure.



Por su parte, Manuel Graul es un reconocido empresario a quien se le señala de no tener los méritos suficientes para obtener la nacionalidad y de utilizar información falsa con el fin de obtener su actual puesto como parte de la delegación presidencial.



Vendrell tiene cuatro investigaciones encima por corrupción. La justicia española lo señala de generar un complot en colaboración con el gobierno ruso para financiar acciones proindependentistas junto a Carles Puigdemont, político y periodista español, quien lideró la campaña de referéndum de independencia de Cataluña en 2017.



Las principales pruebas en su contra son unas interceptaciones realizadas por las autoridades españolas que comprobarían su participación en los hechos por los que se le investiga. Su amistad con el presidente Petro se evidencia en uno de los audios en el que lo menciona, catalogándolo como un 'aliado político'.



"Si tuviéramos al Petro allí, tío, sería un aliado de los cojones, eh", comenta Vendrell.



De Manuel Graul se sabe que es empresario y vive en Colombia desde 2012, también fue asesor en la estrategia de economía popular propuesta en campaña por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro.



Las dudas sobre este personaje surgen porque en varias ocasiones ha aparecido como falso funcionario en la delegación que acompaña a Verónica Alcocer.



Durante una visita al Vaticano, en enero del 2023, fue presentado en un listado de varios funcionarios.



En una reunión con el gobierno venezolano se presentó como "asesor del despacho", un cargo que no existe porque la primera dama no tiene despacho.



También ha sido presentado como supuesto funcionario de Procolombia, entidad del Estado relacionada con el comercio exterior. Sin embargo, La Silla Vacía constató con una fuente de presidencia que, aunque Grau sí fue propuesto para el cargo, nunca fue seleccionado.



El código penal estima penas entre 16 a 36 meses de cárcel para quienes ejerzan funciones públicas sin autorización legal.



En 2017 Grau creó una empresa en Bogotá llamada Themac Colombia para manejar las basuras de la capital con nuevas tecnologías.



En esta compañía aparece vinculado otro empresario italiano llamado Fabio Masciliano, fundador de la empresa Texom Limited, con sedes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.



Masciliano enfrenta investigaciones en Argentina por presuntamente traficar material nuclear desde este país hasta Irán.



Hay preocupación en la Casa de Nariño por las consecuencias mediáticas y hasta políticas que puede traer este nuevo escándalo en el que podría verse envuelto el Gobierno de Gustavo Petro.