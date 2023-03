"Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia": Nicolás Petro

Luego de que la Fiscalía anunciara las investigaciones en contra de Nicolás Petro, por presuntamente haber recibido dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de su papá y que nunca se utilizó para dicho objetivo, el hijo mayor del presidente de Colombia, se pronunció al respecto, asegurando que está dispuesto a compadecer ante la justicia.



"Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días, me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia", subrayó Nicolás.



Asimismo, también señaló que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, por lo que está dispuesto a corroborarlo como se debe.



Por otra parte, a través del comunicado también rechazó el acoso y la vulneración de su espacio privado, por lo que hizo un llamado a los periodistas para que respeten su residencia.



"Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comportan mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima, tales como publicación de mi dirección de residencia, poniendo en riesgo mi seguridad; así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado", precisó Petro Burgos.



Además, mencionó que se hace abstiene de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con las próximas elecciones regionales, así como también se hace a un lado de los por los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, todo lo anterior, hasta que no se ratifique su inocencia.



Por su parte, la Fiscalía explicó que "Se conformó un grupo fiscal, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema".