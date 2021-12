¡Una cabeza de pollo! La 'sorpresita' que una mujer encontró en su pedido de alitas de KFC

En Twickenham, Reino Unido, una cliente de la cadena de comida KFC denunció a través de sus redes sociales que había encontrado la cabeza de un pollo dentro de su pedido de alitas.



La cuenta de Instagram y Twitter Takeaway Trauma es el espacio donde los usuarios cuentan sus malas experiencias con pedidos a domicilio y este hecho no fue la excepción.



Gabrielle aseguró haber la cabeza completa del ave dentro de un pedido que hizo a domicilio. La mujer compartió una foto en la que se ve la extremidad apanada, con el pico y los ojos del animal.



”Encontré una cabeza de pollo frita en mi comida de alitas de pollo. Sácame el resto de mi comida, ugh”, escribió Gabrielle.



¿Qué opinaron los internautas de este hecho?

Muchos usuarios respondieron la publicación algunos preguntándose como habría ocurrido y otros a modo de crítica.



”Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo por 2 minutos cuando no había visto esto” y “¿Cómo no lo notaron mientras preparaban la comida?”, comentaban varios chicos en la red.



“Encontraste un poco de animal muerto en tu caja de animal muerto”, escribió una mujer.



”Si comes carne no hay nada de qué quejarse. Te enfrentas a la realidad de lo que comes”, escribió otro usuario de internet.



¿Cómo respondio KFC?

La cadena de comida experta en pollo afirmó que ya se había puesto en contacto con Gabrielle para para asumir lo ocurrido.



De igual forma, comentaron que desconocen cómo llegó la cabeza del animal al pedido, cuando ellos manejan grandes estándares y protocolos con sus productos.



En entrevista con el diario ‘The Sun’, la empresa dijo, ”En pocas palabras, servimos pollo real, y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo en el momento en nuestros restaurantes”.



KFC UK afirmó también que ya tomaron medidas con los proveedores y se realizó una nueva capacitación a los trabajadores de los restaurantes para evitar este tipo de hechos.



”Dicho esto, no cambia la experiencia de Gabrielle, así que nos hemos comunicado con ella y ahora aceptó un poco de KFC gratis con nosotros”, aclaró la compañía.



