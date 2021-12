La segunda temporada de 'Emily in Paris', protagonizada por Lilly Collins en el papel de Emily Cooper, se estrenó este miércoles en Netflix.



La producción cuenta la historia de Emily, quien hace parte de una firma de marketing en la ciudad de Chicago.



En la primera temporada el destino le sonríe y le permite ir a Paris, donde tratará de buscar el éxito laboral y el amor, tarea difícil para ella, quien aún no ha logrado sentir plena seguridad en sí misma.



La segunda temporada de 'Emily in Paris' espera mostrar a una protagonista más madura, quien puede disfrutar de la vida parisina mientras realiza su trabajo y vive esos amores fugaces.



¿Existirá una tercera temporada de 'Emily in Paris'?

Hasta el momento Netflix no ha hecho ninguna confirmación al respecto, por lo que no es seguro, más el último capítulo de la serie puede darles a los espectadores algunas pistas que los sorprenderán.



El elenco de 'Emily en París'

-Lilly Collins (Emily)

-Lucas Bravo (Gabriel)

-Camille Razat (Camille)

-Ashey Park (Mindy Chen)

-Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie)

-William Abadie (Antoine Lambert)

-Samuel Arnold (Julien)

-Bruno Gouery (Luke)

-Lucien Laviscount (Alfie)

-Jeremy O. Harris

-Arnaud Binard