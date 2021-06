Miami: un muerto y casi un centenar de desaparecidos en colapso de edificio

Natalia Moreno Quintero

Las autoridades no tienen noticias de 99 personas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial cerca de Miami este jueves, lo que hace temer un alto balance de víctimas, declaró el jefe de la policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.



"Cincuenta y tres personas fueron localizadas, no tenemos noticias de 99 personas", indicó.



"Eso podría deberse a distintos motivos, aún estamos en la fase preliminar" de las pesquisas, añadió.



Al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce.



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener "malas noticias".



Los 12 pisos del edificio se derrumbaron en Surfside, al norte de Miami Beach, a la 01:30 de la madrugada, provocando una gran nube de polvo que se extendió por varias calles de la zona, según varios testigos.



No se conoce la cantidad de personas que habitaban el edificio o quienes lo ocupaban al momento del siniestro. Algunas personas salieron por sus propios medios a través de las escaleras, mientras que los rescatistas auxiliaron a otras a través de los balcones. Actualmente continúan las labores de búsqueda de posibles víctimas y sobrevivientes bajo los escombros.

Vea además: Cámara de seguridad captó el momento en que colapsó edificio en Miami



"Es como si hubiese explotado una bomba pero estamos muy seguros de que una bomba no explotó, así que es otra cosa", dijo el alcalde Burkett sobre la emergencia de la cual se desconocen las causas.



El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, (Miami-Dade Fire, Mdfr), manifestó a través de Twitter que "está en la escena del derrumbe parcial de un edificio cerca de 88 Street y Collins Avenue". Más de 80 unidades de rescate acudieron al lugar para atender la emergencia.



En el edificio construido en 1981, que consta de 130 apartamentos distribuidos en tres torres, se estaban adelantando trabajos de techado. Por el momento no se conoce si esto pudo ocasionar el siniestro.



Estiman que el 30 % de los apartamentos del complejo resultaron afectados por el colapso.

Al menos 18 latinos desaparecidos

La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos, así como una empleada figuran entre los desaparecidos, informó el canciller Euclides Acevedo.



Silvana López Moreira, esposa del presidente paraguayo Mario Abdo, se dispone a viajar a Miami la tarde de este jueves, informó la Presidencia.



Según un comunicado del consulado argentino en Miami, hay al menos nueve argentinos entre los desaparecidos.



Por su lado, el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout, dijo que no se tienen noticias de tres uruguayos.



Unos 55 apartamentos se vieron afectados por el derrumbe, según el jefe asistente del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, quien dijo en una conferencia de prensa que los servicios de emergencia llegaron al lugar alrededor de la 1H30 de la madrugada y evacuaron a 35 personas del inmueble.



Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 unidades.



Algunas personas pudieron salir por sus propios medios por las escaleras mientras otras debieron ser rescatados desde sus balcones.

Búsqueda entre los escombros

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, confirmó una muerte, y Heyman dijo que unos 14 sobrevivientes habían sido rescatados de entre los escombros.



La comisionada agregó que las operaciones de búsqueda ya habían concluido y que el foco ahora estaba en la recuperación de posibles víctimas entre los escombros, en una operación masiva asistida por drones y perros y que involucró tanto a policías como a bomberos.



"Aparentemente cuando el edificio se derrumbó cayó sobre sí mismo, así que no encuentran ni ven desde afuera muchos espacios vacíos", dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a NBC.



El administrador de la ciudad de Surfside, Andrew Hyatt, señaló en la conferencia de prensa que las operaciones de búsqueda podrían durar una semana.



La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que había hablado con el presidente Joe Biden por teléfono en las horas posteriores al siniestro. "Ofreció todo el apoyo del gobierno federal para ayudar a nuestra comunidad en este momento difícil", tuiteó.

"Como una bomba"

Burkett dijo que aún no se sabe por qué colapsó el inmueble. "Es como si hubiese explotado una bomba, pero estamos muy seguros de que no explotó una bomba, así que es otra cosa".



Santo Mejil, un residente de la zona, dijo que su esposa, una cuidadora, estaba en el edificio cuando se derrumbó.



"Ella dijo que escuchó una fuerte explosión. Se sintió como un terremoto", relató al diario Miami Herald, sollozando mientras su esposa lo volvía a llamar para decir que estaba siendo evacuada del lugar.



Julian Targowski, un testigo de 25 años, describió el sonido del derrumbe. "Fue como un sonido muy bajo, como boom boom, boom boom", dijo a la televisión local WFOR.



"Como una tonelada de graves en un amplificador, básicamente, como dos de ellos", agregó. "Entonces mi amigo me envió un mensaje de texto diciendo que un edificio había explotado".