angela marcela alvarez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partirá de Washington el miércoles por la mañana, horas antes de la toma de posesión de su sucesor demócrata Joe Biden, informaron este viernes varios medios estadounidenses.



El mandatario republicano, quien había anunciado hace varios días que no asistiría a la ceremonia de juramentación de Biden, volará a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde tiene la intención de instalarse.



El presidente Donald Trump anunció el pasado viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden, dos días después de que partidarios del mandatario asaltaran el Capitolio arengados por él para revertir su derrota electoral.



"A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió Trump en un lacónico tuit.



Trump se convertirá así en el primer presidente que se niega a asistir a la investidura de su sucesor, después de Andrew Johnson en 1869.



Sin embargo el presidente, que desde hace dos meses denuncia sin pruebas un fraude electoral, reconoció el jueves que su mandato llegaba a su fin. Y, aunque no admitió explícitamente el triunfo de Biden, prometió "asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas".

Desocupan la Casa Blanca

En marcado contraste con Donald Trump, privado de su cuenta de Twitter y quien vive recluido ahora en la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence parece cada día más la persona al mando.



El jueves, felicitó por teléfono a la futura vicepresidenta, Kamala Harris, según indicó una fuente el viernes a la AFP. Se trataba de su primer contacto desde su debate de otoño, en plena campaña electoral.



También tiene previsto participar en la ceremonia de investidura, como los antiguos presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.



Tras la ceremonia, Biden acudirá con estos al cementerio nacional de Arlington para depositar una corona en la tumba del soldado desconocido y lanzar una llamada a la unidad.



Donald Trump es el primer presidente en despreciar la toma de posesión de su sucesor en más de 150 años.

Después de haber rechazado durante más de dos meses reconocer su derrota en las elecciones del 3 de noviembre, el multimillonario republicano acabó prometiendo hace unos días una transición en orden, pero nunca felicitó a Joe Biden.



La Casa Blanca, de su lado, se va vaciando a gran velocidad y muchos consejeros han dejado ya el lugar, llevándose documentos y recuerdos.



Las fotos de Trump viajando por Estados Unidos y el mundo, que colgaban en las paredes de la célebre Ala Oeste, ya no están allí.



En las grandes paredes vacías, solo quedan algunos ganchos, a la espera de que lleguen las de Joe Biden.