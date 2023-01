Meta, la casa matriz de las redes Facebook e Instagram, acogió un llamado que hizo su junta de supervisión para que sus políticas sobre desnudez en adultos sean más inclusivas, dijo un portavoz el jueves.



El gigante tecnológico eliminó dos publicaciones de Instagram que mostraban a personas transgénero y no binarias con el pecho al descubierto, decisión que la junta pidió revisar por socavar la capacidad de expresión de las mujeres y de las personas transgénero o no binarias.



Un portavoz de Meta dijo a la AFP que la compañía acogió el pedido de la junta y revisa en particular la política de prohibir a las mujeres mostrar sus senos. También confirmó que ya había restablecido las publicaciones eliminadas, reconociendo que no debieron serlo.



Lea además: Se cumplen 150 años del nacimiento de la escritora Colette, icono del feminismo



"Evaluamos permanentemente nuestras políticas para ayudar a que nuestras plataformas a ser más seguras para todos", dijo el portavoz.



El "tribunal supremo" del gigante de las redes sociales había considerado que Meta no debió haber eliminado las fotos publicadas por una pareja que mostraba sus senos, con los pezones cubiertos, con una leyenda que mencionaba la salud de las personas transgénero y explicaba que una de ellas pronto sería operada para una reasignación de sexo (extirpación de los senos). La pareja estaba recaudando fondos para conseguir financiar la intervención.



"La eliminación de estas imágenes no es consistente con los valores de Meta o sus responsabilidades de derechos humanos", dijo el martes la junta de supervisión.



"La política sobre desnudez de adultos de la compañía restringe más fuertemente la expresión de mujeres, personas transgénero y personas no binarias en sus plataformas", agregó.



Lea también: Incidente con guardia fronteriza en EE.UU. deja un herido de bala



La junta de supervisión está compuesta por 20 miembros internacionales, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos y ex líderes políticos. Fue creado en 2020 a propuesta del jefe Mark Zuckerberg y se encarga de evaluar la política de moderación de contenidos del grupo californiano.



Las normas de Meta prohíben imágenes que contengan pezones femeninos, excepto en ciertos contextos de salud, como la lactancia o las cirugías de reasignación de género. "Este reglamento se basa en una visión binaria de los géneros", señala el consejo.