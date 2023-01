Incidente con guardia fronteriza en EE.UU. deja un herido de bala

Una persona resultó herida de bala cuando trató de escapar de la intervención de guardias de fronteras en Texas, estado colindante con México, según reportes de medios locales y autoridades.



Le puede interesar: Expresidente Trump presiona a Facebook para que reactive su cuenta en esa red social



Según los portales locales The Texas Tribune y Military Times, que citan documentos internos del Departamento Militar de Texas, un miembro de la Guardia Nacional disparó contra un inmigrante en Mc Allen, sur de Estados Unidos, el último lunes.



De acuerdo con el relato, guardias de fronteras hallaron a cuatro migrantes en una casa abandonada. Uno de ellos trató de escapar, opuso resistencia, derribó y empezó a golpear al soldado de la Guardia Nacional, quien sacó su pistola y le dio un tiro en el hombro izquierdo.



Según el reporte, el herido se recupera en un centro de salud local. No se proporcionó su nacionalidad.



Lea aquí: Guatemala dice que respetará inmunidad diplomática del ministro Iván Velásquez





"Los Rangers de Texas están investigando el incidente. Como es una investigación en marcha no hay mayor información disponible", dijo el viernes a la AFP una portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en el sur estadounidense.



La madrugada del lunes 16 de enero, "agentes de la policía de fronteras asignados al Valle del Río Grande (sur), junto con la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública, estuvieron presentes durante un incidente de disparos en Abram, Texas. Una persona resultó herida", comentó por su parte la Policía de Fronteras este viernes.



El agente implicado integra la Operación Estrella Solitaria, un plan que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, lanzó en 2021 con más de 5.000 miembros de la Guardia Nacional de Texas a lo largo del Valle del Río Grande, en la frontera con México, para contener la ola migratoria proveniente del sur del continente.



Solo en el año fiscal 2022 se contabilizaron 2,3 millones de arrestos y expulsiones de migrantes, cinco veces más que en 2020. Esas acciones se amparan en el denominado Título 42, una norma que bloquea el acceso de personas sin visa para prevenir el covid-19, pero que en la práctica bloquea el paso de migrantes.



Miles de esas personas permanecen en localidades mexicanas fronterizas, esperando que les permitan argumentar que huyen de la pobreza, la violencia o las persecuciones políticas en su respectivos países.



Washington ha implementado algunas medidas para el ingreso legal de migrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Haití, si estos cuentan con el auspicio de un residente estadounidense.