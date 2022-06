Televisión estatal rusa publica videos de dos  estadounidenses desaparecidos en Ucrania

Un canal de televisión estatal ruso publicó videos de dos estadounidenses que fueron reportados desaparecidos la semana pasada mientras combatían junto al ejército ucraniano, horas después de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo desconocer su paradero.



Familias y miembros del Congreso dicen que Alexander Drueke y Andy Huynh, ambos militares veteranos estadounidenses originarios del estado sureño de Alabama, perdieron contacto con sus allegados mientras combatían junto a las fuerzas ucranianas cerca de la frontera rusa.



El Departamento de Estado dijo que cree que los estadounidenses, incluyendo un tercer ciudadano que fue capitán de marines de Estados Unidos, están desaparecidos. Los estadounidenses hacen parte de un grupo principalmente de veteranos militares que se unieron a otros extranjeros y a voluntarios para apoyar tropas ucranianas.



En la noche de este viernes, el periodista de la televisión rusa RT, Roman Cossarev, publicó un video en la plataforma de mensajería Telegram en el que Drueke hablaba a la cámara.



"Mamá, solo quiero que sepas que estoy vivo y espero volver a casa tan pronto como sea posible", dijo Drueke, quien aparecía sentado en lo que parece ser una oficina y vistiendo prendas de uso militar.



"Envíale mi amor a Diesel, te amo", concluyó e hizo un rápido guiño. Según los informes de Estados Unidos, Diesel es su perro.



El canal oficial de Telegram de RT también publicó una entrevista con Huynh, donde dice que ambos se "encontraron en combate con las tropas rusas" cerca de la estratégica zona ucraniana de Jarkov.



"Las tropas rusas invadieron nuestras posiciones. Tuvimos que retroceder y uno de mis compañeros y yo esperamos cerca de tres horas en una trinchera para asegurarnos de que el área se despejara", contó Huynh.



"Terminamos caminando por el bosque unas cinco horas. Eventualmente llegamos a un camino donde nos rendimos a las fuerzas rusas". Los dos estadounidenses fueron grabados en videos separados de RT y diciendo "Estoy en contra de la guerra", en precario ruso.



La descripción que le dio RT a las aparentes declaraciones antiguerra fue: "Conozcan a los mercenarios estadounidenses que vinieron a combatirnos en Ucrania. Estaban apostados cerca de Jarkov (...) Después de encontrarse con nuestros hombres, ahora odian la guerra y quieren paz, y quieren ir a casa. Sin embargo esto es improbable".



Aún no es claro si los dos veteranos militares fueron forzados a hablar y se desconocen las circunstancias en las que fueron grabados los videos.



Más temprano, una fotografía de los dos hombres circuló en las redes sociales de Rusia, mostrándolos aparentemente atados de manos en la parte trasera de un camión.



Durante una alocución el viernes en la Casa Blanca, Biden instó a los ciudadanos estadounidenses a no ir a Ucrania. "Los estadounidenses no deberían ir a Ucrania en este momento. Lo diré otra vez: los estadounidenses no deberían ir a Ucrania", insistió.



Las autoridades rusas de la llamada República Popular de Donetsk, una franja al este de Ucrania que controla Moscú, sentenciaron a muerte a dos británicos y a un marroquí que habían capturado en combates.