Miami: al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos en colapso parcial de edificio en Surfside

Álvaro José Carvajal Vidarte

El colapso del edificio, ubicado en Surfside, al norte de Miami Beach, se registró sobre la 1:30 a.m. de este jueves.

A cuatro aumentó el número de víctimas fatales del colapso del edificio residencial Champlain Towers ubicado en la ciudad de Surfside, Florida, jurisdicción del condado de Miami-Dade y cerca de Miami Beach.



Así lo confirmó este viernes Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado, quien además indicó en rueda de prensa que el número de desaparecidos llegó a 159 y el de personas encontradas, a 120.



"Trágicamente, me desperté con la novedad de que tres cuerpos han sido extraídos de los escombros durante la noche", aseveró Levine Cava al programa 'Good Morning America.



Agregó: "son noticias devastadoras para las familias que guardan alguna esperanza de encontrar sobrevivientes. Por supuesto, continuaremos buscando. Esas tres personas no han sido identificadas todavía. Esto aumenta a cuatro el número de personas que han perdido sus vidas en esta tragedia".

Lea también: En fotos: las impresionantes imágenes del colapso de un edificio cerca a Miami, Estados Unidos



Indicó además que en el lugar continúan trabajando unidades de los organismos de socorro, con el objetivo de encontrar sobrevivientes de la tragedia.



"Estoy muy esperanzada porque tenemos al mejor equipo del mundo, están trabajando día y noche y están usando todas las herramientas posibles, y sé que ellos están optimistas, y nosotros también lo estamos", indicó.

Al menos 24 latinos desaparecidos

La emergencia se registró hacia la 1:30 a.m. del jueves, hora local, cuando 55 de los 136 apartamentos del edificio colapsaron por causas que son materia de investigación.



Un número aún no determinado de residentes dormía en este edificio de 12 pisos situado frente al mar, que se derrumbó parcialmente y se convirtió en una montaña de ruinas entre las que asomaban apartamentos destripados.



"Una parte del edificio se cayó completamente. No existe más", dijo Nicolás Fernández, un argentino de 29 años de Miami, que aguardaba noticias de amigos que se estaban quedando esa noche en el apartamento de su familia en el inmueble.

Puede leer: Seis colombianos residían en edificio que colapsó en la madrugada de este jueves cerca a Miami



En la madrugada el viernes, el presidente Joe Biden declaró la emergencia y ordenó ayuda federal para las labores de búsqueda.



"La acción del presidente da autoridad al departamento de Seguridad Interior, la agencia federal de gestión de situaciones de emergencia, Fema, para coordinar todos los esfuerzos de rescate", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



Según el senador republicano de Florida Marco Rubio, "casi un tercio de los desaparecidos son extranjeros". Muchos eran latinoamericanos.



La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos así como una empleada figuran entre los desaparecidos, informó el canciller Euclides Acevedo. Igualmente se desconoce el paradero de seis colombianos, nueve argentinos, tres uruguayos, según fuentes consulares de esos países.