Sobrino de John F. Kennedy se lanza a la presidencia de Estados Unidos 

Robert Kennedy Jr, un reconocido opositor a las vacunas y sobrino del asesinado presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy (JFK), anunció formalmente el miércoles su aspiración a ocupar la Casa Blanca.



El político de 69 años pretende competir por la nominación demócrata contra Joe Biden, quien no ha anunciado su candidatura por la reelección pero ha dicho que planea hacerlo.



Robert Kennedy Jr es hijo del ex fiscal general de Estados Unidos Robert Kennedy (RFK), quien fue asesinado cuando era candidato presidencial.



Le puede interesar: Díaz-Canel, a las puertas de un segundo mandato presidencial en Cuba



Los crímenes contra los Kennedy, JFK en 1963 y RFK durante la campaña presidencial de 1968, se cuentan entre los mayores eventos de la historia estadounidense del siglo pasado.



Robert Kennedy Jr trabajó durante décadas como abogado ambientalista pero en 2005 se hizo conocido por teorías conspiratorias sobre las vacunas, a las que vinculó con el autismo.



"Vine hoy para anunciar mi candidatura para la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos", dijo en un acto en Massachusetts, bastión de los Kennedy.



En su discurso prometió terminar con las divisiones políticas en Estados Unidos "diciendo la verdad al pueblo".



Pese a su distinguido apellido es improbable que le gane la candidatura a Biden, cuya formalización aún no tiene fecha programada.



Otros políticos dijeron tener intenciones de enfrentar al presidente de 80 años, pero todavía no se lanzaron a la arena demócrata.