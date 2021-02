Natalia Moreno Quintero

El médico que dirigió en 2020 el ensayo de una vacuna china contra el covid-19 en Perú testificó este martes ante el Congreso en una audiencia sobre las presuntas inmunizaciones irregulares de 487 personas, incluido el entonces presidente Martín Vizcarra.



El doctor Germán Málaga, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, declaró que el 1 de octubre Vizcarra le pidió ser vacunado, mientras los ensayos de la vacuna china de Sinopharm entre 12.000 voluntarios peruanos estaban en desarrollo. Afirmó que el mandatario sabía que se trataba de una "vacuna activa" y no de un placebo.



"Él [Vizcarra] se muestra interesado [en vacunarse]. Finalmente toma una decisión y me pide que al día siguiente le lleve. Me piden dos vacunas [supuestamente para el presidente y su esposa]", dijo Málaga en una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso, al ratificar que el gobernante y su esposa no eran "voluntarios" del ensayo.



El presidente peruano, Francisco Sagasti, reveló el lunes que 487 personas se vacunaron irregularmente en el país, entre ellas dos ministras y otros funcionarios de su gobierno, y prometió sanciones y despidos para ellos.



"Éstos son hechos muy graves y sin duda condenables", dijo a la AFP Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia.



"Se han vulnerado un conjunto de principios (...) que se encuentran en el Código de Ética de la función pública", agregó.

Lea además: En Alemania realizan pruebas para covid-19 gratuitas y se prolongan controles fronterizos



Este escándalo de presunta corrupción en medio de la segunda ola de la pandemia surgió hace cinco días en medio de la campaña de las elecciones de abril. Inicialmente el 'Vacunagate' salpicaba solo a Vizcarra (2018-2020), pero luego se extendió al actual gobierno.



Tras ser destituido por el Congreso en noviembre con altos índices de popularidad, Vizcarra está ahora en entredicho en plena campaña por un escaño legislativo.



El caso les ha costado sus cargos a la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti, que estaba en su puesto desde los días de Vizcarra.



El exmandatario fue vacunado semanas antes de ser destituido y de que la vacuna china tuviera luz verde, el 31 de diciembre, mientras que Mazzetti y Astete se inmunizaron en enero.



La fiscalía abrió una investigación contra Vizcarra y los otros que "resulten responsables" de la vacunación irregular, mientras algunos legisladores quieren que el Congreso lo inhabilite para ocupar un escaño.



Sinopharm entregó a Perú 3.200 dosis extras, aparte de las destinadas a los 12.000 voluntarios. Parte de ellas se utilizaron en las presuntas vacunaciones irregulares.



El país andino cuenta por ahora con un millón de dosis de la vacuna china, de las que han sido aplicadas 77.000 al personal sanitario. Todavía no hay fecha de inicio de la vacunación a la población.



Con 33 millones, Perú acumula 43.880 fallecidos por covid-19, con 1,23 millones de casos confirmados.