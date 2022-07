Sigue el bloqueo: gobierno de Panamá no logra acuerdo con gremios para el despeje de las vías

Organizaciones sociales rompieron el lunes un acuerdo firmado con el gobierno en la víspera para desbloquear las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles y anunciaron que seguirán manifestándose.



"Le habíamos advertido al Ejecutivo que teníamos que consultar a las bases. [El acuerdo] se firmó bajo presión, pero las bases ya decidieron y yo me acojo a lo que deciden las bases", dijo Luis Sánchez, uno de los negociadores del pacto.



"Mientras tanto no tenemos ningún tipo de acuerdo", agregó al canal TVN-2, tras aparecer ante cámaras rompiendo un papel.



El domingo, el gobierno panameño y un grupo de asociaciones anunciaron un acuerdo para rebajar el precio del combustible y el final del bloqueo de carreteras, después de varios días de negociaciones en la ciudad de Santiago de Veraguas, a 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El pacto rebajaba y congelaba el precio del galón (3,78 litros) de gasolina a 3,25 dólares y establecía seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas.



En el documento aparece la propia firma de Sánchez, integrante de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), que aglutina a la mayoría de las organizaciones en protesta.



Los manifestantes solicitan una sola mesa de diálogo con el gobierno para negociar no solamente el combustible sino también la reducción inmediata de un grupo de alimentos y medicinas.



El domingo se anunció primero un acuerdo con comunidades indígenas en Chiriquí, oeste del país, y luego otro con una mesa en Veraguas. Sin embargo varios gremios de Chiriqui y Veraguas denunciaron que los dejaron fuera de todas las conversaciones.



El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, mediador en el conflicto, pidió este lunes "una mesa única" para entablar un "diálogo abierto con el mejor deseo de buscar las soluciones en beneficio de todos los panameños".



Las protestas generaron pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustible y alimentos en varias zonas del país, según gremios empresariales.



Varios mercados de la capital reportan falta de productos y la llegada de algunos insumos dañados después de días de bloqueos en las carreteras.



"Estamos mal, sin comida, no hay buses. Quería comprar arroz y no encontré y lo poquito que hay lo están vendiendo caro, las legumbres están dañadas" aseguró Angélica Ruiz, quien reside en Pacora, al este de Ciudad de Panamá, y tuvo dificultades para llegar a su centro de labores en la capital.

Siguen los cortes



"Nos mantenemos en la vía, lastimosamente (...) Sentimos que el gobierno está buscando dividir las bases para salirse con la suya, así que estamos de frente en la lucha, no vamos a desmayar, necesitamos respuestas contundentes y positivas, mientras tanto eso no se de vamos a estar en la calle", dijo a la AFP Juan Morales, agricultor de Capira, 60 km al oeste de Ciudad de Panamá.



Otros sindicatos ya habían anunciado su rechazo a este acuerdo, al considerarlo insuficiente y que no había contado durante las negociaciones con todas las asociaciones que habían protagonizado las protestas.

Panamá amaneció con múltiples manifestaciones y bloqueos de vías por parte de estos grupos que rechazan el acuerdo firmado el domingo.



Los principales cortes de tránsito se produjeron en Ciudad de Panamá, donde trabajadores del sindicato de la construcción (Suntracs), el mayor del país, cerraron los diferentes accesos a la capital y sus vías principales, provocando así atascos en el tráfico.



El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, manifestó este lunes que su sindicato mantenía contactos con la Iglesia católica para impulsar un nuevo diálogo.



"Desconocemos cualquier acuerdo suscrito en Veraguas", había dicho el domingo Méndez, en referencia a la provincia panameña donde el domingo se firmó el acuerdo.



Algunas calles fueron cortadas con barricadas levantadas con neumáticos en llamas, lo que obligó a la policía a desviar los vehículos.



En otros puntos había personas con maletas a las afueras haciendo transbordo para llegar al aeropuerto, ubicado a unos 20 kilómetros al noreste de la capital.



También se reportaron algunos nuevos cortes de carretera en la vía Panamericana, que conecta a Panamá con Costa Rica, donde los bloqueos habían sido levantados el domingo.



Esta vía principal es clave para el comercio y transporte de mercancías en todo el país.