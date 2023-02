¿Se avivarán las tensiones entre Washington y Pekín? Alto funcionario del Pentágono viajó Taiwán

El encargado de las relaciones con China en el Departamento de Defensa de Estados Unidos llegó el viernes a Taiwán, según el Financial Times, una visita que puede inflamar aún más las tensiones entre Washington y Pekín.



Este viaje oficial de un alto funcionario del Pentágono a la isla que China reclama como parte de su territorio tiene lugar menos de dos semanas después de que Estados Unidos derribara un globo chino en su espacio aéreo, un episodio que tensó el vínculo entre las dos potencias rivales.



Michael Chase, subsecretario adjunto de Defensa para China, llegó a Taiwán el viernes, informó el Financial Times, citando fuentes no identificadas.



El Pentágono no confirmó la visita, pero dijo que su "compromiso con Taiwán es sólido como una roca". "Nuestro apoyo y nuestra relación de defensa con Taiwán se mantienen alineados contra la amenaza actual que representa la República Popular China", señaló un portavoz.



El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, también se negó a confirmar el viaje.



La diplomacia china, por su parte, dijo el viernes que se "opone firmemente a cualquier contacto, oficial y militar, entre Estados Unidos y Taiwán".



Interrogado durante una conferencia de prensa de rutina, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a Washington que "cese todas las formas de contacto oficial y militar con Taiwán, que deje de interferir en los asuntos taiwaneses y que deje de crear tensión en el Estrecho de Taiwán".



China considera a Taiwán, que cuenta con una población de 24 millones de personas, como una de sus provincias y rechaza el acercamiento que se ha producido en los últimos años entre las autoridades taiwanesas y Estados Unidos.



En agosto, China llevó a cabo importantes ejercicios militares alrededor de Taiwán, una demostración de fuerza sin precedentes, en represalia por la visita a la isla de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense.



Según el Financial Times, Chase es el funcionario de más alto rango del Pentágono en visitar la isla desde un viaje en 2019 del subsecretario adjunto de Defensa para Asia Oriental.



El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el jueves que quería "hablar" con su homólogo chino Xi Jinping sobre el derribo del globo chino el 4 de febrero. "No queremos una nueva Guerra Fría", aseguró Biden en un contexto de acusaciones mutuas de espionaje.