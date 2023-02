Aviones militares de Estados Unidos interceptan aparatos rusos sobre Alaska

Aviones de combate estadounidenses interceptaron aeronaves militares rusas cerca del estado de Alaska por segunda vez esta semana, informó el jueves el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano (Norad), que integran Estados Unidos y Canadá.



La intercepción "de rutina" de cuatro aviones rusos, incluidos un bombardero Tu-95 y aparatos de combate Su-30 y Su-35, se registró el martes, precisó el Norad en un comunicado.



"Los aviones rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense", agregó.



Esta fue la segunda intercepción en dos días. La primera ocurrió el lunes.



"Norad (...) evalúa que esta actividad de vuelo rusa no está relacionada de ninguna manera con las operaciones recientes de Norad y del Comando Norte de Estados Unidos asociadas con objetos aerotransportados sobre América del Norte durante las últimas dos semanas", indicó.



Aviones estadounidenses derribaron este mes un presunto globo espía chino y tres objetos no identificados, una acción ofensiva poco común para los aviones de combate estacionados en América del Norte.