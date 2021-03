Regulador europeo afirmó que vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca es "segura y eficaz"

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La vacuna AstraZeneca contra el coronavirus es "segura y eficaz" y "no está asociada" a un mayor riesgo de trombos sanguíneos, anunció el jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que sin embargo no descarta "definitivamente" un vínculo con problemas de coagulación excepcionales.



"El comité llegó a una conclusión científica clara: se trata de una vacuna segura y eficaz", declaró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, en videoconferencia.



"Sus ventajas en la protección de personas contra el covid-19, con los riesgos relacionados con la muerte y la hospitalización, superan a los posibles riesgos", añadió Cooke.



El regulador europeo también "concluyó que la vacuna no está asociada a un aumento del riesgo global a los episodios tromboembólicos o de coágulos sanguíneos", precisó la responsable.

Sin embargo, el organismo no excluyó "definitivamente" que haya un vínculo entre la vacuna del laboratorio anglosueco AstraZeneca y trastornos de coagulación poco comunes.



"A partir de las pruebas disponibles, y tras días de análisis profundos" de los datos "no podemos excluir definitivamente un vínculo entre esos casos y la vacuna", añadió.



Por ello, el comité de seguridad de la EMA aconseja "sensibilizar sobre estos riesgos potenciales y asegurarse que están incluidos en las informaciones del producto".



También recomienda "advertir sobre las posibles enfermedades raras y proporcionar información a los profesionales sanitarios y a las personas vacunadas para ayudar a detener o reducir cualquier efecto secundario", dijo Cooke.