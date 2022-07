¿Qué le sucede a Twitter? Usuarios de todo el mundo reportan fallas en la red social

Twitter estuvo inactivo para miles de usuarios en todo el mundo el jueves, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.



Hubo más de 27.000 incidentes de personas que informaron problemas con Twitter en Estados Unidos, según Downdetector, que rastrea las interrupciones al recopilar informaciones de estado de varias fuentes.

Lea también: Elon Musk pone fin al acuerdo de compra de Twitter por supuesta información "engañosa"



Los usuarios de otros países, incluidos el Reino Unido, México, Brasil e Italia, también informaron que Twitter no funciona.



No quedó claro de inmediato qué causó el apagón. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.