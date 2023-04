Presidente mexicano criticó la venta libre de medicamento contra sobredosis de fentanilo en EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este martes al gobierno de Estados Unidos por autorizar la venta libre de Narcan, un medicamento que revierte las sobredosis causadas por opioides como el fentanilo.



"En vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto, vamos a paliativos (...) ¿Quién hace ese fármaco? ¿Por qué no atender las causas?" del abuso de drogas, cuestionó el mandatario izquierdista en su conferencia de prensa diaria.



Ambos países mantienen un debate sobre el tráfico de fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína y a la que solo en 2022 se atribuyeron 70.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Gran parte de ese contrabando se atribuye a los poderosos cárteles mexicanos.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el pasado 29 de marzo la venta sin receta médica del Narcan, aerosol nasal de clorhidrato de naloxona que "revierte rápidamente" una sobredosis de opioides y "salva vidas", según un comunicado del organismo regulador.



"Algunos pueden decir 'es que así no va a haber fallecimientos', pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía", afirmó López Obrador, al lanzar una campaña para prevenir el consumo de fentanilo en México.



En la misma conferencia Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, atribuyó la medida de la FDA a un "pensamiento simplista para abordar un problema complejo".



El funcionario dijo que estas acciones se toman cuando no se tiene "la capacidad o la intención" de atacar la raíz del problema, que a su juicio es la exclusión, y sostuvo que "grupos de interés" presionan para que México replique la decisión de la FDA.



Si bien el gobierno mexicano mantiene una estrecha colaboración con el presidente demócrata Joe Biden en la lucha contra el narcotráfico, la oposición republicana y órganos como la agencia antidrogas (DEA) piden a México "hacer más" contra el tráfico de fentanilo.



El pasado 4 de abril, López Obrador pidió ayuda a China para evitar el contrabando de esa sustancia a Estados Unidos a través de México, pero el gobierno de Pekín respondió que no existe tal práctica ilegal.



El mandatario había solicitado a las autoridades chinas precisiones sobre importadores, cantidades, fechas y puertos de embarque del fentanilo, que el gobierno mexicano propone además sustituir como analgésico.



Legisladores republicanos han promovido, hasta ahora sin éxito, una iniciativa para declarar terroristas a los cárteles mexicanos y de ese modo abrir la puerta a la intervención armada en México para combatirlos.