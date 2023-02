Por haber derribado un globo de su propiedad, China denunció "histeria" de Estados Unidos

El jefe de la diplomacia china denunció este sábado la reacción "histérica" de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo y el "proteccionismo" de la mayor economía mundial.



Ante los dirigentes y expertos internacionales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi calificó de "absurda e histérica" la reacción de Washington, que el 4 de febrero derribó con un misil disparado desde un avión un globo chino que sobrevolaba su espacio aéreo.



Estados Unidos sostiene que esa aeronave era un dispositivo de espionaje, aunque Pekín alega que solo se trataba de un globo de investigación meteorológica que había entrado por error a esa zona.



"Abuso" del uso de la fuerza

"Hay muchos globos en el cielo de diferentes países. ¿Quieren derribar cada uno de ellos?", interrogó Wang, para quien esa acción constituyó "un abuso al 100% del uso de la fuerza".



"Instamos a Estados Unidos a que no haga cosas tan absurdas simplemente para desviar la atención de sus propios problemas internos", declaró.



"Hemos pedido a Estados Unidos que maneje esta situación de manera tranquila y profesional", pero "Estados Unidos no tiene en cuenta esos hechos y utiliza aviones caza de alta tecnología para derribar un globo con sus misiles, lo que me parece absurdo e histérico", agregó.



Wang Yi presentó a China como un país líder en cuestiones de "paz", una palabra que repitió una treintena de veces, y señaló que Ucrania y Rusia deberían "sentarse a una mesa y encontrar" una salida "política" al conflicto que se desencadenó hace casi un año, cuando las tropas rusas entraron en la exrepública soviética.



La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que también viajó a Múnich, puso en entredicho la supuesta neutralidad de China.



A Estados Unidos le "preocupa que Pekín haya profundizado en sus relaciones con Moscú desde que empezó la guerra", declaró Harris.



Alemania y Francia esperan convencer a China de que presione al presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra.