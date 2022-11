Periodista que acusó a Trump de violación en los años 90 relanzó su demanda en EE.UU.

Una periodista que alega que Donald Trump la violó en la década de 1990 presentó una demanda mejorada el jueves en virtud de una nueva ley que protege a las víctimas de agresión sexual décadas después de que hayan ocurrido los ataques.



La nueva presentación de los abogados de E. Jean Carroll se produjo minutos después de que entrara en vigencia una ley del estado de Nueva York que permite a las víctimas demandar independientemente de los plazos de prescripción.



Carroll, de 78 años, presentó una demanda civil federal por difamación contra Trump en noviembre de 2019, y esa demanda está en curso. Tanto Carroll como Trump presentaron declaraciones juradas ante un juez de Nueva York en octubre.



La demanda mejorada de Carroll, escritora y excolumnista de la revista Elle, acusa a Trump de agresión, "cuando la violó y manoseó a la fuerza", y de difamación en una publicación en su cuenta Truth Social el mes pasado, donde negó la supuesta violación.



En esta nueva demanda, Carroll busca daños compensatorios y punitivos no especificados por daño psicológico, dolor y sufrimiento, pérdida de dignidad y daño a su reputación.



La demanda anterior de la periodista está programada para ir a juicio a principios de 2023. El juez puede decidir incluir los nuevos reclamos en el juicio.



Carroll hizo su primera denuncia de agresión sexual contra Trump en un libro de 2019, alegando que el expresidente la violó en un probador en Bergdorf Goodman, una lujosa tienda de departamentos en Nueva York, a fines de 1995 o principios de 1996. Pero hasta que la nueva Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York entró en vigencia este jueves, Carroll no pudo presentar el reclamo por agresión porque el presunto incidente había ocurrido hace mucho tiempo.



Trump ha negado haber violado a Carroll, o incluso haberla conocido, diciendo que ella no era "su tipo" y afirmando que se trataba de una "mentira total".



La abogada de Trump en el caso, Alina Habba, dijo que respeta y admira a quienes se presentan bajo la nueva ley del estado de Nueva York, pero que "este caso, desafortunadamente, es un abuso del propósito de esta ley".

En un correo electrónico a la AFP, Habba dijo que "crea un precedente terrible que corre el riesgo de deslegitimar la credibilidad de las víctimas reales".



La nueva ley otorga a las víctimas de agresión sexual en el estado de Nueva York una ventana de un año para demandar a sus presuntos abusadores, incluso cuando el abuso ocurrió hace mucho tiempo.



En su nueva denuncia, Carroll reiteró que guardó silencio durante más de 20 años por temor a represalias, pero cambió de opinión tras el surgimiento del movimiento #MeToo en 2017 contra la violencia hacia las mujeres.