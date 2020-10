Papa Francisco respalda unión civil de parejas Lgbti y abre el debate en la Iglesia Católica

Álvaro José Carvajal Vidarte

El papa Francisco se mostró a favor de la unión civil de parejas homosexuales, así se dio a conocer este miércoles en el documental 'Francesco', estrenado en Roma y en el que el pontífice aborda distintos temas.



La postura de Francisco promete un fuerte debate dentro de la Iglesia Católica, pues no solo difiere radicalmente de la de sus predecesores (Benedicto XVI y Juan Pablo II), sino que se aleja de la posición de la oficina doctrinal del Vaticano.



En el audiovisual, en el que también es indagado sobre temas como el medio ambiente, la pobreza, la migración y la desigualdad, el pontífice asegura que las personas homosexuales "tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso".



Acto seguido, añade que "lo que tenemos que hacer es una ley de unión civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente".



El documental 'Francesco' fue dirigido por el director ruso Evgeny Afineevsky y tiene una duración de dos horas. Su rodaje terminó en junio pasado, en medio de las diferentes medidas restrictivas para evitar la expansión del covid-19. Este fin de semana llegará a Estados Unidos y será estrenado en el Savannah Film Festival.

Lea también: El sorprendente hallazgo del geoglifo de un gato de 200 años en Nasca

Unión civil sí, matrimonio no

En 2010, cuando el pontífice se desempeñaba como cardenal de Buenos Aires, fue una de las voces que se opuso con mayor fuerza al proyecto de ley que buscaba legalizar el matrimonio y la adopción de parejas gay en Argentina y que finalmente fue aprobado.



"Está en juego la identidad, y la supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones", escribió en ese momento el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.



Cabe resaltar, sin embargo, que Bergoglio ha tenido una posición menos drástica sobre la unión civil entre las parejas del mismo sexo, la cual es vista por él como "el menor de dos males", según dijo en 2013 al New York Times Sergio Rubin, biógrafo autorizado del hoy pontífice. "Él apostó por una posición de mayor diálogo con la sociedad", añadió.

Lea además: Evo Morales, asilado en Argentina, dice que regresará a Bolivia "tarde o temprano"

Fuerte debate

Las palabras de Francisco contrastan con la postura más radical de la doctrina oficial del Vaticano.



En 2003 la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por el -en ese entonces- cardenal Joseph Ratzinger (quien luego se convertiría en el papa Benedicto XVI) y el papa Juan Pablo II, dejó en claro que el respeto a las personas homosexuales "no puede llevar a la aprobación del comportamiento homosexual".



"Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad", explica la congregación.