Papa Francisco condena el aborto, pero pide que este no sea abordado como tema político

El papa Francisco reiteró este miércoles que "el aborto es un homicidio", pero instó a los obispos a abordar el tema como pastores y no como políticos, en declaraciones a bordo del avión que lo conducía de regreso a Roma desde Eslovaquia.



"Nunca he rechazado dar la eucarastía a alguien", afirmó el pontífice argentino al ser interrogado sobre la propuesta de algunos obispos estadounidenses de negar la comunión a los políticos católicos que apoyan leyes a favor del aborto.



"La comunión no es un premio para los perfectos", aseguró tras afirmar que el "aborto es más que un problema, es un homicidio. Quien aborta asesina, es así", dijo.



Sin embargo, advirtió que "cuando la Iglesia, para defender un principio, no se comporta como pastor termina por tomar partido político", dijo.



"Siempre ha sido así, basta recordar la historia", añadió tras citar el caso de Juana de Arco y Savonarola, quemados durante la Inquisición por herejía.



"¿Que qué debe hacer un pastor? Ser pastor, no debe andar condenando", subrayó.



"¿Ser pastor de los excomulgados? Si. El pastor debe estar con ellos. Ser pastor con el estilo de Dios. Y el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura", explicó.



El tema de la legalización o no del aborto es de actualidad en numerosos países, e inclusive en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, fustigó a inicios del mes la negativa de la Corte Suprema de bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo.



A finales de 2020, Argentina, el país de nacimiento del papa Francisco, se sumó al pequeño grupo de países de América Latina donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación.



