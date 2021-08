Nuevas restricciones para el ocio y trabajo para los no vacunados contra el covid-19 en Grecia

Grecia anunció este martes nuevas restricciones en lugares de ocio y trabajo, y la eliminación de las pruebas gratuitas de covid-19, en un intento por contener lo que se denomina "la epidemia de los no vacunados".



"A partir del 13 septiembre y hasta el 31 de marzo de 2022", "serán aplicadas" nuevas medidas "sobre pruebas obligatorias (de covid-19) a los no vacunados", indicó en un comunicado que siguió a una conferencia Vassilis Kikilias, ministro de Salud griego.

Más concretamente, el acceso a cafés, bares, restaurantes y clubes deportivos solamente será autorizado a las personas vacunadas o a aquellas no vacunadas que muestren un certificado de infección por covid-19 durante los últimos seis meses, donde conste su recuperación.



Respecto a cines, teatros y museos, los no vacunados podrán entrar presentando un resultado negativo del test rápido (antígenos) realizado en las últimas 48 horas.



"Más del 90% de pacientes ingresados en cuidados intensivos por coronavirus están sin vacunar", se lamentó el ministro, subrayando que "los datos de los nosocomios en los últimos dos meses demuestran que estamos ante una epidemia de no vacunados".

Aproximadamente 5,6 millones de personas están vacunadas con dos dosis en Grecia, sobre una población de 10,7 millones, de acuerdo a cifras oficiales.



El gobierno aspira a "una tasa de vacunación del 80%" y "alcanzar el nivel de otros países, como España (64%) o Portugal (70%)", subrayó el ministro, cuando la media en la UE es del 55,5%, contabilizó la AFP en base a datos oficiales.