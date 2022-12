Nuevas medidas europeas amenazan a Meta con grandes multas

El regulador europeo de protección de datos adoptó el martes tres medidas que podrían acarrear grandes multas para el grupo Meta, acusado por una asociación de defensa de la vida privada de esquivar la legislación.



Las decisiones en concreto no fueron reveladas, pero tienen que ver con "importantes cuestiones legales", indicó un comunicado del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).



Las medidas podrían cuestionar la base legal sobre la cual se basa el grupo Meta para monetizar sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp.



Facebook tiene su sede europea en la República de Irlanda, por lo que las decisiones deben ser notificadas al regulador irlandés, que tendrá un mes para presentar enmiendas.



La asociación de defensa de la vida privada Noyb, que presentó tres quejas contra Meta, critica el hecho de que Facebook "trata de privar a los usuarios de numerosos derechos del RGPD al reinterpretar el consentimiento como un simple contrato de derechos civil", que no permite rechazar la publicidad focalizada.



La Unión Europea adoptó en 2018 el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con el objetivo de proteger los datos personales de los usuarios.



Según Noyb, Facebook alega que el uso de los datos personales de los usuarios es indispensable al buen funcionamiento de sus servicios.



El regulador irlandés presentó en octubre de 2021 una proyecto que validaba la versión de Facebook y sugería aplicarle una multa de entre 26 a 36 millones de euros por falta de transparencia.



Algunas autoridades de protección expresaron su desacuerdo con el proyecto, juzgado demasiado débil, y pidieron al Comité Europeo de Protección de Datos pronunciarse sobre el diferendo.



Meta no contestó el martes a las preguntas de AFP.



Según la página del medio Politico, que consultó documentos financieros, el grupo Meta preparó 3.000 millones de euros para eventuales sanciones europeas en 2022 y 2023.



El regulador irlandés impuso en septiembre una multa de 405 millones de euros a Meta por deficiencias en el tratamiento de datos de menores. El grupo fue multado también en noviembre con 265 millones de euros por no proteger adecuadamente los datos de sus usuarios.