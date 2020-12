Mujer de 90 años en Irlanda recibió primer vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech

Erika Mantilla

Una mujer de 90 años de Irlanda del Norte se ha convertido este martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna fabricada por Pfizer/BioNTech en el marco del programa de vacunación que ha dado su inicio en Reino Unido.



"Me siento tan privilegiada de ser la primera persona en ser vacunada contra el coivd-19, es realmente el mejor regalo anticipado de cumpleaños que podría desear porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y amigos en Año Nuevo tras pasar buena parte del año sola", afirmó Margaret Keenan, según informa el diario 'The Telegraph'.



La mujer, que ha sido vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, ha aprovechado para animar a la población a vacunarse. "Mi consejo a cualquiera que le ofrezcan la vacuna es que la tome: si yo he podido, con 90 (años) entonces ustedes también pueden", subrayó.



Reino Unido ha dado inicio este martes a su campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus. En la fase inicial, está previsto la vacunación de personas mayores de 80 años y de parte del personal sanitario y de atención.



Su ministro de Salud, Matt Hancock, ha asegurado sentirse "bastante emocionado" por este hito. "Ha sido un año bastante duro para mucha gente y finalmente tenemos (...) nuestra luz al final del túnel", ha comentado en declaraciones a Sky News.



La vacuna "protegerá a Margaret y a las personas a su alrededor y si conseguimos hacerlo (...) con todos los que son vulnerables a esta enfermedad podremos seguir adelante y podremos volver a la normalidad", ha subrayado, incidiendo en que será la mayor campaña de vacunación hasta la fecha llevada a cabo por el servicio de salud, el NHS.

