Andrés Camilo Osorio

Más de 360 buques esperan en el Canal del Suez donde sigue encallado el Ever Given

Imagen aérea del buque Ever Given encallado en el Canal del Suez, paralizando la carga marítima intercontinental.

Más de 360 buques esperan desde hace días la liberación del estratégico canal de Suez, con sus respectivos fletes a bordo, desde té a muebles, pasando por 130.000 ovejas o petróleo iraní para Siria.



En el sitio de seguimiento de tráfico marítimo MarineTraffic, cientos de puntos de colores representan a los barcos que se amontonaban el domingo frente al mediterráneo Puerto Saíd, en los lagos a lo largo del canal y en el golfo de Suez, que lo conecta con el mar Rojo.



El "Ever Given", un buque de unos 20.000 contenedores y 220.000 toneladas, bloquea desde el martes el canal, por el que transita alrededor del 10% del comercio marítimo.



La situación del navío, explotado por el armador taiwanés Evergreen, genera importantes retrasos en la entrega de algunas mercancías.

El valor total de los bienes afectados por el bloqueo del canal oscila entre los 3.000 millones de dólares, según Jonathan Owens, experto de la universidad de Salford, y los 9.600 millones de dólares, según la revista británica especializada en el sector Lloyd's List.



Petróleo

Solo 1,74 millones de barriles recorren cada día esta ruta, ya que el poco petróleo del Golfo destinado a Europa pasa en un 80% por el oleoducto Sumed, que atraviesa Egipto, según Paola Rodríguez-Masiu, de Rystad Energy.



Según MarineTraffic, un centenar de barcos con petróleo o productos derivados se encontraba el domingo en las zonas de espera del canal.

Ante el bloqueo, los precios del oro negro aumentaron a finales de semana, aunque se espera que la subida sea limitada.



Según expertos, las reservas son suficientes y existen otras fuentes de suministro.



Pero para Siria, devastada por la guerra y sometida a sanciones internacionales, el bloqueo retrasó un cargamento de diferentes productos petroleros procedentes de Irán, su aliado también sancionado.



Damasco, que ya enfrentaba escasez, anunció nuevos racionamientos el sábado.

Ganado

La incertidumbre sobre cuándo se reflotará el buque plantea la cuestión del abastecimiento de las tripulaciones y también del ganado.



Once buques procedentes de Rumanía y que transportan a 130.000 ovejas se ven afectados.



"La situación es crítica y podría convertirse en una tragedia marítima sin precedente implicando a animales vivos", advirtió la organización Animals International



Egipto envió forraje y tres equipos de veterinarios para examinar a los animales.



Jordania dijo que espera ovejas y terneros, entre otras mercancías bloqueadas en los barcos.

Mercancía

El gigante sueco del mobiliario Ikea aseguró que tiene unos 110 contenedores en el "Ever Given" y otros barcos bloqueados.



Es una "presión adicional que se suma a una situación ya difícil y volátil para las cadenas de suministro creada por la pandemia de covid-19", declaró a la AFP un portavoz.



El comerciante holandés de té Van Rees Group lamenta el bloqueo de 80 contenedores en 15 buques. La empresa prevé un "caos" con "importantes consecuencias (...) ya que el suministro se estanca".



"Dije a uno de mis clientes que su parqué bloqueaba el canal de Suez. No me creyó", declaró el sábado a la BBC el jefe de una empresa británica especializada en la madera.

Creciente fila de espera

Varios gigantes del transporte marítimo, como el danés Maersk o el francés CMA CGM, desviaron algunos de sus buques a través del cabo de Buena Esperanza, un viaje de 9.000 kilómetros alrededor del continente africano y siete días adicionales.



En 2020, por el canal de Suez pasaron 51,5 buques diarios de media.



Según Maersk, se necesitarían entre "tres y seis días" para que todos los barcos bloqueados el sábado atraviesen el canal.

Y antes de que termine el fin de semana, 32 buques del líder mundial del transporte marítimo y de sus socios se verán afectados, 15 pasarán por otra ruta y el número podría aumentar si se tarda en reflotar el "Ever Given", precisó Maersk.



Según Lloyd's List, un 90% del cargamento no está asegurado en caso de retrasos.