Maduro y oposición acuerdan liberar fondos de Venezuela bloqueados, asegura el Gobierno

El gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves que firmará con la oposición un acuerdo que liberará recursos de Venezuela bloqueados en el extranjero para financiar proyectos sociales, esto luego de confirmarse la reanudación de negociaciones en México.



"Hemos acordado firmar en México" un acuerdo que establece "un mecanismo práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base a la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional", indicó la delegación de Maduro en un comunicado.



Los recursos, entre otras cosas, reforzarán el sistema público de salud y la deficitaria red de energía eléctrica y apoyarán la atención de la "emergencia" por lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierras, explica el documento, divulgado en Twitter por el principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, controlado por el oficialismo.



Sin embargo, no se precisa el monto de los recursos bloqueados por sanciones financieras contra Venezuela que se pretende liberar. No se especifica tampoco cuál sería el rol de países que, como Estados Unidos, han impuesto medidas contra el país caribeño.



Más temprano, este mismo lunes, la embajada de Noruega en México confirmó que representantes de ambas partes reanudarán formalmente el sábado las conversaciones. Habría encuentros informales, según fuentes, el viernes.



El proceso de negociación permanece suspendido desde octubre de 2021, cuando Maduro lo congeló por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, próximo al gobierno, acusado de lavado de dinero.



El comunicado de la delegación gubernamental espera que el acuerdo social "abra las puertas para avanzar en la extensa agenda de diálogo nacional".



La principal alianza de partidos de oposición, la Plataforma Unitaria, llamó en un comunicado a alcanzar acuerdos "de una vez por todas", con vistas a soluciones a una crisis que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a migrar, según la ONU, y el establecimiento de condiciones para "elecciones libres".

"Esta delegación acude al proceso de diálogo y negociación con la urgencia y voluntad de encontrar de una vez por todas acuerdos tangibles y reales", apunta el texto. Ello para "la construcción de condiciones e instituciones que garanticen -entre otras cosas- elecciones libres y observables", agrega.



El comunicado de la delegación opositora no da mayores detalles sobre el acuerdo que, a nombre de la representación de Maduro, adelantó Rodríguez.



El proceso de negociación, según la Plataforma Unitaria, "jamás debió ser suspendido". "No habrá una salida real de la crisis sin que medie un acuerdo político integral", alertó.