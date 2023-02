Lula reafirma propuesta de crear grupo de países para negociar paz entre Rusia y Ucrania

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes en el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania su propuesta de crear un grupo de países para instaurar una mesa de negociación, propuesta que Moscú dijo estar estudiando.



"En el momento en que la humanidad necesita paz, se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es urgente que un grupo de países, no involucrados en el conflicto, asuma la responsabilidad de encaminar una negociación para restablecer la paz", tuiteó el presidente izquierdista.



El mandatario había hecho pública su propuesta por primera vez luego de una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Brasilia, el 30 de enero.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijail Galuzin, aseguró el jueves que Moscú está evaluando la propuesta.



"Tomamos nota de las declaraciones del presidente de Brasil sobre una posible mediación para encontrar formas de prevenir una escalada en Ucrania", dijo Galuzin, a la agencia de noticias rusa TASS.



"Estamos examinando iniciativas, principalmente desde el punto de vista de la política equilibrada de Brasil y, por supuesto, teniendo en cuenta la situación sobre el terreno", agregó el viceministro.



Lula ha declinado enviar municiones a Ucrania al asegurar que Brasil es un "país de paz". El izquierdista causó revuelo el año pasado cuando afirmó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, era "tan responsable" como Vladimir Putin en el conflicto.



Su canciller, Mauro Vieira, aseguró este viernes que Brasil "no tiene una solución lista", pero que busca dialogar con otras naciones para abordar "caminos para la construcción de la paz".



"Brasil no llega al debate con la pretensión de presentar una solución lista. Sí para dialogar con países y bloques dispuestos a explorar el camino del acuerdo", expresó, en un artículo en el diario O Estado de S. Paulo.