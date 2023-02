Asamblea General de la ONU pidió la "retirada inmediata" rusa del territorio de Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la "retirada inmediata" de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú.



Con 141 votos a favor, 7 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria) y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución "Principios de la Carta de las Naciones Unidas en los que se basa una paz general, justa y duradera en Ucrania".



En su resolución patrocinada por decenas de países y ante la abstención notable de China, el foro de la ONU reiteró su "compromiso" con "la integridad territorial" de Ucrania.



Exigió a Rusia que "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente", en alusión a los territorios anexionados por Moscú.



"Es una mayoría abrumadora de la comunidad internacional y confirma el alto nivel de apoyo a Ucrania como víctima de la agresión rusa", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien lamentó que "Rusia trató durante toda la semana de distraer y perturbar el trabajo de Naciones Unidas con maniobras", pero "una vez más, fracasó".



"Es mucho más de lo que representa Occidente", dijo por su parte el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, al recordar que muchos países latinoamericanos, africanos y asiáticos votaron a favor.



Desde el miércoles, representantes de decenas de países desfilaron por la tribuna de la ONU para apoyar a Ucrania, cuyo canciller Dmytro Kuleba, instó al mundo la víspera a elegir "entre el bien y el mal".



El texto, que no es vinculante, también insta al "cese de las hostilidades" y "recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera en Ucrania, en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas".



"El elemento más importante de la resolución es el llamado a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", dijo el representante de Brasil, Ronaldo Costa Filho, al explicar su voto a favor de la resolución.

Debido al veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU que impide cualquier decisión sobre Ucrania contraria a Moscú, la Asamblea General del organismo tomó hace un año el testigo en este dosier.



Esta fue la cuarta resolución que vota la Asamblea General desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Las anteriores obtuvieron entre 140 y 143 votos a favor y cinco en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) en las dos primeras mientras que en la tercera, en octubre, Eritrea salió del grupo y entró Nicaragua.



Entre los países latinoamericanos, Bolivia, Cuba, El Salvador se abstuvieron, mientras que Venezuela no pudo votar por impago de su cuota a la organización.

Plan de paz es cumplir carta de la ONU

Si Rusia "deja de luchar, esta guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania termina", recordó la canciller alemana Annalena Baerbock.



A los partidarios de negociar con Rusia, recordó: "ya tenemos un plan de paz: se llama la Carta de Naciones Unidas, cuyos principios se aplican a todos los Estados: igualdad soberana, integridad territorial y el no uso de la fuerza", pidiendo a Rusia que la respete.



El representante de China, país que preconiza una "solución política" entre Kiev y Moscú, advirtió en la tribuna de la Asamblea que "los conflictos y las guerras no tienen ganadores".



"Independientemente de lo difícil que sea la puerta a una solución política, (esta) no puede cerrarse", dijo el embajador adjunto ante la ONU Dai Bing.



Un llamado al que se unieron varios países sudamericanos, como Brasil, Guatemala, México, Colombia o Uruguay.