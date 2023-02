Pagar o comer de la basura: así extorsionan a reclusos en cárceles venezolanas, según ONG

Unos 400 presos de una cárcel venezolana duermen a la intemperie o comen de la basura porque no pueden pagar un "impuesto" exigido por el "pran", como se conoce en este país al líder de los reclusos, denunció una ONG.



El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización crítica del Gobierno, publicó en su sitio web el miércoles un reporte sobre el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (sureste), conocida como cárcel de Vista Hermosa y donde "sobreviven alrededor de 1.790 privados de libertad".



"De esta población, al menos unos 400 hombres son rechazados por el pran, quien tiene el control de la cárcel con sus propias reglas y normas, las cuales deben ser respetadas por el resto de la población penitenciaria para mantener su integridad física".



El control de las sobrepobladas cárceles venezolanas, un país con una delincuencia rampante, a menudo escapa de las autoridades y recae en el pran (acrónimo de preso rematado, asesino nato), que suelen pertenecer a bandas criminales.



Según el OVP, Vista Hermosa funciona como "una ciudad", con restaurantes y bodegas. "Hay espacios de entretenimiento como discoteca o piscina, además de una granja con animales".



"Para que estas comodidades puedan seguir en funcionamiento y reciban mantenimiento, el pran cobra una 'causa' semanal de 350 bolívares o 20 dólares en efectivo. Si los presos quieren pagar por transferencia (bancaria), entonces el monto es el doble", indicó el organismo.



"Los presos que no paguen la 'causa' son castigados", sigue el texto. "Los someten y encierran en un cuarto hasta que paguen y, en caso de no hacerlo, son expulsados al área donde se encuentran los 'manchados'".



"Deben dormir a la intemperie" y "no tienen derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas y muchos comen de la basura". Condiciones similares se han denunciado en otras cárceles venezolanas.