Países de la Otan prometen fortalecer defensa de Ucrania, a un año de la invasión rusa

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió con dirigentes de la Otan y Europa del este en Varsovia, donde se comprometieron a fortalecer la defensa de Ucrania a un año de la invasión rusa.



En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la invasión rusa a Ucrania en una sesión especial de la Asamblea General de la organización sobre la guerra.



Biden se reunió en Varsovia con el jefe de la Otan, Jens Stoltenberg, y gobernantes de nueve países de la Otan que pertenecieron a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania).



En un comunicado tras la reunión, los participantes prometieron "reforzar nuestra postura de disuasión y defensa en todo el flanco oriental, del Báltico al mar Negro".



Stoltenberg llamó a "romper el ciclo de la agresión rusa" y a "dar a Ucrania lo que necesita para ganar" la guerra, en vísperas del primer aniversario del inicio de la invasión, el 24 de febrero. "No podemos dejar que Rusia siga menoscabando la seguridad europea", recalcó Stoltenberg.



En tanto, la Asamblea General de la ONU celebró el miércoles una sesión especial para debatir una moción apoyada por Kiev y sus aliados para pedir una "paz justa y duradera".



"El primer aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia representa un sombrío hito para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esta invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva", declaró en la sesión Antonio Guterres, quien advirtió su temor a un recrudecimiento del conflicto.



Por su parte, Putin defendió la operación rusa en Ucrania, durante un concierto patriótico en el estadio Luzhnikí de Moscú.



"Hoy, la jerarquía [militar] me ha dicho que se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo", dijo Putin ante decenas de miles de asistentes.



Putin acusó el martes a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia y cargó en ellos "la responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano y de sus víctimas".

Mediación de China

Horas después, Biden respondió que "Occidente no está conspirando para atacar a Rusia" y aseguró que el apoyo estadounidense a Ucrania "nunca flaqueará".



"Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca", proclamó al llegar a Varsovia.



Desde el inicio de la guerra, los bombardeos rusos han demolido ciudades enteras y destruido las infraestructuras energéticas de Ucrania.



Pero Rusia ha experimentado en los últimos meses numerosos reveses en el este, que trata de compensar con la toma de la ciudad de Bajmut, asediada y machacada por las bombas desde hace semanas.



Putin apostaba por una guerra rápida, pero se topó con una encarnizada resistencia, respaldada por las entregas de armas y la ayuda financiera de las potencias occidentales.



Según una encuesta del instituto ucraniano Rating Group, un 95% de los ucranianos cree en la victoria contra Rusia.



Putin se había entrevistado previamente con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, cuyo país se ofreció la víspera a oficiar de mediador en el conflicto con Ucrania.



"Los interlocutores chinos nos comunicaron sus reflexiones sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, así como sus planteamientos para una solución política", pero "no se abordó ningún 'plan' [de paz] separado", precisó la cancillería en un comunicado.



El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó el martes un cauteloso interés por esa iniciativa, pero advirtió que debe respetar "el principio de integridad territorial" de su país.



Rusia anexó en 2014 la península de Crimea y al inicio de la guerra proclamó bajo su soberanía territorios de la cuenca minera del Donbás, en el este de Ucrania.



Un alto responsable ucraniano dijo el miércoles a AFP que la potencia asiática elaboró su iniciativa "sin consultar" con Ucrania.



Wang Yi rechazó por otra parte las sospechas occidentales de que China podría entregar armamento a Rusia para proseguir la guerra en Ucrania.



"No nos dejaremos sumergir por amenazas ni presiones de terceras partes", declaró Wang.