Lula espera que Bolsonaro "acepte" el resultado si es derrotado en las elecciones brasileñas

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asguró este lunes que espera que Jair Bolsonaro acepte el resultado de las urnas si es derrotado en el balotaje presidencial el próximo domingo. 30 de octubre.



"Espero que si gano las elecciones Bolsonaro tenga un momento de cordura y me llame para aceptar el resultado de las elecciones", dijo Lula en una conferencia de prensa en Sao Paulo.



"Perdí tres elecciones. Cada vez que perdí, me fui a casa. No seguí insultando, nervioso", agregó el candidato del Partido de los Trabajadores.



Lea además: ¡Sin precedentes! Estados Unidos reporta cifra récord de migrantes detenidos este año





El líder de ultraderecha Bolsonaro ha cuestionado repetidamente el sistema de votación electrónica de Brasil y ha amenazado con no aceptar el resultado.



Sin embargo, en las últimas semanas ha bajado el tono de sus comentarios, en un intento por cortejar a los votantes indecisos.



A seis días de la votación del 30 de octubre, el veterano izquierdista y su rival de extrema derecha luchan por ganarse a los votantes indecisos en una contienda extremadamente reñida.



Lula, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, tiene el 52% de los votos válidos de cara a la segunda vuelta, frente al 48% de Bolsonaro, según una encuesta publicada la semana pasada por el instituto Datafolha.



La diferencia entre ambos está dentro del margen error.

"La estrategia de cualquier candidato es primero tratar de convencer a la gente que no votó por cualquier razón para que se presente y vote", dijo Lula, consultado sobre la búsqueda de quienes se abstuvieron en la primera vuelta del 2 de octubre.



Lea también: Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico y primero de una minoría étnica



"Esta elección definirá si queremos vivir en democracia o bajo la barbarie o el neofascismo. Eso es lo que está en juego. Espero que la gente elija la democracia", aseguró.



Brasil ha sido objeto de una campaña electoral polarizada y agresiva, marcada por insultos y desinformación de ambos lados.



Bolsonaro busca un segundo mandato después de cuatro años en los que fue criticado por su manejo de la pandemia del coronavirus y una serie de declaraciones controvertidas sobre las mujeres, la prensa, las minorías y choques permanente con la corte suprema.



Por su parte, Lula está buscando un regreso al poder después de pasar 18 meses en la cárcel cumpliendo cargos por corrupción, en procesos luego anulados, derivados de la investigación por un esquema de sobornos masivos en la petrolera estatal Petrobras.



Lula había llegado a la primera vuelta como claro favorito, sin embargo, Bolsonaro se desempeñó mejor de lo que sugerían las encuestas, con el 43% de los votos, frente al 48% de Lula.