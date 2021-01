Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este miércoles a 73 personas, incluyendo a su exconsejero Steve Bannon, anunció la Casa Blanca, pocas horas antes del fin de su mandato.



"El presidente Donald J. Trump concedió indultos a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70 personas", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



Ni Trump ni ninguno de sus hijos están en la lista de indultados, una posibilidad sobre la que los medios estadounidenses habían especulado en los últimos días.



Steve Bannon, de 66 años, fue indultado tras ser acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos de Trump.



Bannon fue uno de los artífices de la campaña presidencial victoriosa de Trump en 2016, pero luego de unos meses de integrar la administración fue separado de sus funciones por el presidente.



"Bannon ha sido un líder importante en el movimiento conservador y es conocido por su perspicacia política", agregó la declaración.



El indulto de Bannon había sido adelantado por varios medios de prensa estadounidenses.

El New York Times, citando a funcionarios de la presidencia estadounidense, afirmó que el presidente tomó su decisión después de hablar con Bannon por teléfono.



El indulto presidencial anularía los cargos contra Steve Bannon en el caso de que fuera condenado, indicó el diario.



El ex recaudador de fondos de Trump Elliott Broidy fue igualmente indultado, después de declararse culpable el año pasado de violar la ley de cabildeo.



El rapero Lil Wayne, que el mes pasado se declaró culpable de posesión de un arma de fuego y municiones -cargos pasibles de 10 años de cárcel-, también figura en la lista de indultados.



En los últimos meses, Trump indultó a otras personas, entre ellas algunos colaboradores y allegados condenados en el marco de la investigación sobre una posible colusión de su equipo de campaña en 2016 con Rusia.



El presidente electo Joe Biden, que venció a Trump en una elección el año pasado, asume la presidencia este miércoles.



Por su parte, Trump decidió no asistir al traspaso de mando de Biden y se dirigió antes del mediodía a su residencia en Florida.

