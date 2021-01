angela marcela alvarez

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, divulgó un mensaje de despedida mientras se prepara para dejar la Casa Blanca, señalando que "la violencia nunca es la solución", días después del asalto de la sede del Congreso por simpatizantes del presidente.



"Sean apasionados en todo lo que hagan. Pero siempre recuerden que la violencia nunca es la solución, y nunca estará justificada", dijo.



En un discurso oficial de seis minutos grabado en video, hizo apenas una referencia a su marido mientras rendía un homenaje a las familias de militares, trabajadores del sistema de salud y quienes ayudan a las víctimas del abuso de opioides.



"Los últimos cuatro años han sido inolvidables", afirma Melania Trump, una exmodelo de 50 años. "Cuando Donald y yo concluimos nuestra estancia en la Casa Blanca, pienso en todas las personas a las que he guardado en mi corazón y sus increíbles historias de amor, patriotismo y determinación".



"Cuando llegué a la Casa Blanca, reflexioné sobre la responsabilidad que siempre he tenido como madre de impulsar, dar fuerza y enseñar los valores de la bondad", añadió.



El 6 de enero, cientos de partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, la sede del Congreso, para intentar bloquear la oficialización de la victoria en las presidenciales de noviembre de Joe Biden.



Trump, que llamó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, fue acusado por la Cámara de Representantes por "incitación a la insurrección" y enfrentará un juicio político en el Senado.



El presidente se ha negado durante meses a aceptar el resultado electoral alegando sin fundamentos un fraude, y no ha felicitado a Biden.



El mandatario saliente y su esposa tampoco han invitado a Biden y su esposa Jill a la Casa Blanca, una tradición en Estados Unidos, y no asistirán a la ceremonia de investidura del demócrata el miércoles.



"La promesa de esta nación nos pertenece a todos los que no pierden de vista nuestra integridad y valores, aprovechan cada oportunidad para mostrar consideración hacia los otros y adoptan buenos hábitos en la vida cotidiana", dijo Melania Trump.