La guerra "se come a los hijos de la patria" Papa Francisco durante misa de conmemoración

El Papa ha advertido este martes de que la guerra "se come a los hijos de la patria" al tiempo que ha lamentado que sea la vía elegida para "defender situaciones políticas tristes y lamentables", durante la celebración de la Misa de la Conmemoración de todos los fieles Difuntos en el cementerio militar francés de Roma, donde se encuentran las tumbas de numerosos soldados franceses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial.



"Esta gente buena murió en la guerra. Murió porque fue llamada a defender la patria, a defender valores, a defender ideales. Y, otras muchas veces, a defender situaciones políticas tristes y lamentables. Son víctimas, víctimas de la guerra que se come a los hijos de la patria", ha exclamado el Pontífice tras haber hecho un recorrido por las tumbas del cementerio militar francés de Roma donde están enterrados 1.888 soldados que combatieron contra el nazismo en la Campaña de Italia.



En todas las lápidas está escrito 'Mort pour la France' (Muerto por la patria).



"Me he detenido delante de una tumba. Allí. 'Desconocido. Muerto por Francia'. Ni siquiera el nombre. En el corazón de Dios está el nombre de todos nosotros. Pero esta es la tragedia de la guerra", ha comentado el Papa sobre una de las tumbas que se ha encontrado en el Cementerio Militar Francés y junto a la que se ha detenido a rezar unos instantes antes de dar comienzo la misa.



"Estoy seguro de que todos estos que han ido de buena voluntad, llamados por la patria para defenderla, están con el Señor. Pero nosotros, que estamos en camino, ¿luchamos lo suficiente para que no haya guerras? ¿Para qué no haya economías de países fortificadas por la industria de las armas?", se ha preguntado



Francisco ha hecho hincapié en que algunas de las tumbas "tienen nombre y otras no" pero ha señalado que, en todo caso, "estas tumbas son un mensaje de paz". Finalmente, ha instado a la paz en el mundo.



"Deteneos, hermanos y hermanas, deteneos. Deteneos, fabricantes de armas, deteneos", ha concluido.