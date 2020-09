La Casa Blanca recibió un sobre que contenía veneno, dicen medios internacionales

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un sobre que contenía ricina, un veneno muy potente, fue enviado a la Casa Blanca esta semana e interceptado antes de llegar al presidente Donald Trump, informaron este sábado medios estadounidenses.



"El FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal están investigando una carta sospechosa recibida en el centro de correo del gobierno", indicó la policía federal.



"En la actualidad, no existe una amenaza a la seguridad", agregó el FBI en un intercambio con AFP.



Según fuentes anónimas citadas por The New York Times y CNN, dos pruebas realizadas al producto encontrado en este correo sospechoso establecieron que se trataba de ricina.

La ricina es el veneno más violento del reino vegetal, 6.000 veces más poderoso que el cianuro.



Es una sustancia mortal si se ingiere, inhala o inyecta y para la que no existe antídoto.



Según el diario neoyorquino, los investigadores creen que el correo provino de Canadá y han identificado a una mujer como sospechosa.



Otras agencias federales, ubicadas en Texas, también han recibido correos que contienen este veneno, según el periódico.