Jurado EE.UU. decide sobre los policías que estuvieron presentes mientras George Floyd moría

Un jurado estadounidense debe comenzar a definir el miércoles la suerte de tres policías que se mantuvieron pasivos durante el asesinato en 2020 del afroestadounidense George Floyd.



Personajes secundarios del drama, Tou Thao, Alexander Kueng y Thomas Lane son juzgados por un tribunal federal en Saint Paul, en el norte de Estados Unidos, por "violación de derechos cívicos" del hombre negro que murió a los 46 años.



Son acusados de no haber ofrecido el apoyo necesario a Floyd, quién falleció durante su detención, pese a que mostraba alarmantes signos de sufrimiento.

"Tenían la posibilidad, la autoridad, la ocasión y los medios" de intervenir, denunció el martes en su requisitorio final la procuradora Manda Sertich. "Los acusados sabían que hacían algo malo, pero aun así lo hicieron".



"Los transeúntes actuaron más que los agentes", agregó, en referencia a los testigos que intentaron, en vano, intervenir para impedir la agonía de Floyd.



La muerte filmada del afroestadounidense, asfixiado bajo la rodilla de un cuarto policía, Derek Chauvin, desencadenó inmensas manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos durante el verano de 2020.



"Simplemente porque algo tiene un final trágico no significa que se trate de un crimen", defendió el abogado de Thao, Robert Paule.

La defensa insistió en la falta de experiencia de los agentes Kueng y Lang, que llevaban apenas unos días en el terreno, y en el ascendente que tenía Chauvin en ese momento.



El día del drama, los dos nuevas reclutas de la policía de Mineápolis fueron llamadas por un comerciante que sospecha que Floyd le pagó con un falso billete de 20 dólares.



Fueron alcanzados por los agentes más experimentados Thao y Chauvin. Este último fue quien puso la rodillo en la garganta de Floyd, con los dos nuevos a su lado, mientras Thao apartaba a los transeúntes.



Además de no haber proporcionado ayuda, los agentes Thao y Kueng son señalados de no haber intervenido para disuadir a Chauvin de "ejercer una fuerza desrazonable".



Lane, quién sugirió colocar de costado a Floyd, no enfrenta ese cargo de inculpación.



Los tres policías serán también juzgados en el estado de Minnesota por "complicidad en asesinato" a partir de junio.



Chauvin fue considerado culpable de homicidio y condenado a 22 años y medio de prisión.