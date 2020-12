Erika Mantilla

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, dijo este martes que le pedirá al Congreso otro plan de ayuda económica para mitigar los efectos financieros de la pandemia, que tiene en crisis al país, una vez asuma el cargo en enero del 2021.



"El Congreso hizo su trabajo esta semana. Y puedo y debo pedirles que lo hagan de nuevo el próximo año", dijo Biden en un discurso antes de las vacaciones de Navidad.



Biden habló un día después de que los legisladores aprobaran un paquete de ayudas por 900.000 millones de dólares que dará impulso a los estadounidenses y empresas más golpeadas por la pandemia el covid-19.



El demócrata, que asumirá el cargo el 20 de enero, felicitó al Congreso por finalmente alcanzar un compromiso bipartidista largamente buscado. "Necesitamos trabajar de manera bipartidista", dijo, y agregó: "Esa es la única forma en que vamos a superar esto".



"Este proyecto de ley es solo el primer paso, un pago inicial. Hay mucho más trabajo por hacer a principios del próximo año. Voy a presentar al Congreso mis planes para lo que viene después", advirtió.



Biden citó la necesidad de más recursos para la distribución de vacunas, pruebas para reabrir escuelas y apoyo para todos, desde bomberos y policías hasta enfermeras.



Al dirigirse a los "millones de familias afectadas que no pueden poner comida en la mesa, pagar el alquiler o la hipoteca", dijo que seguirían necesitando ayuda durante el próximo año.



"Una cosa les prometo acerca de mi liderazgo durante esta crisis: les voy a hablar directamente. Les voy a decir la verdad", dijo Biden.



"Y aquí está la simple verdad. Nuestros días más oscuros en la batalla contra el covid están por delante de nosotros, no detrás de nosotros".



"No habrá tiempo que perder en dar los pasos necesarios para revertir esta crisis".



