Israel y Hamás intercambian ataques por primera vez desde cese al fuego en Gaza

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La aviación israelí atacó este miércoles posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, un día después de que fueran lanzados balones incendiarios desde el territorio palestino contra el sur de Israel, en los primeros incidentes importantes desde el alto el fuego de mayo.



Los ataques aéreos israelíes son los primeros desde la llegada al poder, el domingo pasado, del nuevo gobierno encabezado por el exministro de Defensa Naftali Bennett, que puso fin a más de 12 años de gobierno ininterrumpido de Benjamin Netanyahu.



Según fuentes palestinas, la aviación israelí atacó al menos un sitio al este de Jan Yunis, una ciudad al sur de la Franja de Gaza, el empobrecido enclave de dos millones de habitantes.



Alrededor de un millar de apartamentos, oficinas y comercios fueron destruidos en mayo en la última guerra con Israel, la cuarta desde 2008.



El ejército israelí confirmó en un comunicado que sus "aviones de combate" atacaron sitios de Hamás utilizados para "reuniones" de ese movimiento, en represalia por el lanzamiento de balones incendiarios el martes, que provocaron una veintena de incendios en el sur de Israel, según los bomberos locales.



Los ataques y el lanzamiento de balones incendiarios son las primeros incidentes entre Israel y Gaza desde el alto el fuego del 21 de mayo, que puso fin a 11 días de una guerra que dejó 260 muertos del lado palestino, incluidos niños y adolescentes, y 13 fallecidos en Israel, incluido un niño y un adolescente.

Los ataques ocurren después de una manifestación de nacionalistas y de la extrema derecha que congregó el martes a más de un millar de personas en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupado por Israel en 1967.

La moderación



Estados Unidos y la ONU habían llamado a la moderación ante la polémica marcha, autorizada por el gobierno de Bennett.



El movimiento Hamás, que ha hecho de la defensa de Jerusalén su caballo de batalla en las últimas semanas, amenazó a Israel con represalias si la marcha se aventuraba por los barrios musulmanes de la ciudad.



La "marcha de las banderas" conmemoró el "día de Jerusalén" para los israelíes, cuando la parte oriental de la ciudad fue ocupada y anexada en 1967, una acción aún considerada ilegal por el derecho internacional.



Los manifestantes, incluidas figuras de la extrema derecha como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, llegaron a la plaza frente a la puerta de Damas, que accede al barrio musulmán de la ciudad, donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas.

Batalla por Jerusalén



"El pueblo eterno no le teme a un largo camino", cantaban los manifestantes mientras agitaban banderas azul y blanco de Israel. Gritos de "muerte a los árabes" se escucharon también, según un equipo de AFP en el lugar.



La última ronda de enfrentamientos entre Israel y Hamás comenzó el 10 de mayo, el día inicialmente previsto para esta marcha, después de violentos choques en la Explanada de las Mezquitas entre palestinos y policías israelíes.



En solidaridad con los palestinos heridos en los choques, Hamás lanzó cohetes a las grandes ciudades de Israel, que respondió con fuertes ataques y marcó el inicio de una guerra de 11 días, la cual concluyó con un alto el fuego negociado con mediación de Egipto.



Tras la guerra Hamás-Israel, los movimientos de extrema derecha israelíes volvieron a la carga con la realización de la marcha, pese a los llamados a cancelarla de parte de diputados árabes israelíes.



Según Hamás, los mediadores que lograron el alto el fuego con Israel exigieron a las facciones palestinas "no involucrarse en una escalada militar basada en la marcha de las banderas" para evitar el fracaso de las conversaciones que buscan consolidar la tregua.



No quedó claro si el último intercambio de hostilidades fue un hecho limitado o si es el inicio de una nueva escalada.