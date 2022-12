Irán le reclama a Colombia por activismo en el caso de Mahsa Amini

El régimen de Irán expresó molestia al Gobierno colombiano por tomar partido en medio de la polémica que causó en el mundo la muerte de Masha Amini, una joven que murió en septiembre por una agresión de la policía de la moral iraní.



La muerte de Amini generó que miles de personas salieran a las calles a protestar por su muerte, e incluso otros gobiernos alzaron su voz en contra de la represión en el país.



El Espectador reveló varios detalles de las "movidas" de la diplomacia colombiana frente al caso de Irán. Primero, en octubre Colombia suscribió la declaración conjunta de 53 países titulada ‘Igualdad de condición y derechos humanos de las mujeres: la muerte de Mahsa Amini’, impulsada por Chile y España.



Lea además: Capturan en Venezuela a implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci



Además, el Gobierno apoyó convocar la 35a sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre su deterioro en Irán.



Una semana antes de esa sesión especial, Irán envió una carta formal a Colombia expresando su “profunda decepción y disgusto” por las gestiones del gobierno Petro.



No obstante, Colombia se presentó al debate general de la sesión especial y expuso su “profunda preocupación por la situación de derechos humanos, en particular de mujeres y niñas”.



“El Gobierno de Colombia, en desarrollo de su política exterior feminista pacifista, participativa, incluyente e interseccional, reafirma su compromiso con la defensa garantía y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia y en el mundo”, agregó.



Igualmente, el 14 de diciembre Colombia fue uno de los 29 países que votó a favor del retiro de Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW), el único órgano internacional e intergubernamental encargado de revisar la situación de las mujeres y niñas en el mundo.



Lea aquí: Claves para entender el apoyo y rechazo al destituido Pedro Castillo en Perú



Después de la final del Mundial de Qatar, el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter “Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol”, aludiendo al caso del futbolista Iraní que habría sido sentenciado a muerte.



Un día después, la embajada iraní en Colombia, aseguró que es una “Falsa noticia sobre la sentencia de muerte de un futbolista Iraní. Según la acusación emitida Azadani es el quinto acusado en una causa penal. Está acusado de ser miembro de un grupo armado que mató a tres policías y agentes de seguridad con armas automáticos”.



“El Juicio todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la noticia pena de muerte es pura mentira. En las brutales acciones de las alborotadoras 50 policías y agentes de seguridad han muertos y otros cientos han resultado heridos. En guerra hibrida, continua la compaña de Fake News”, dijo la embajada.