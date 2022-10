Irán dice que Mahsa Amini murió por una enfermedad y no a "golpes", según informe médico

La muerte de Mahsa Amini durante su detención en Irán por la policía de la moral está relacionada con una enfermedad cerebral y no fue causada por golpes, según un informe médico publicado el viernes por la República Islámica.



La Organización Forense Iraní informó que "la muerte de Mahsa Amini no fue causada por golpes en la cabeza y en órganos vitales", sino por "una intervención quirúrgica debido a un tumor cerebral a la edad de 8 años", según el informe publicado por la televisión estatal.



Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre, tres días después de caer en coma tras su arresto en Teherán por la policía de la moral por supuestamente incumplir el estricto código vestimentario femenino de la República Islámica, que impone cubrirse el pelo con un velo y llevar ropa discreta.



Su muerte suscitó manifestaciones de repulsa y una oleada de violencia callejera, que se saldó con decenas de muertos -en su mayoría manifestantes pero también miembros de las fuerzas de seguridad- y cientos de detenciones.



El Guía Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, acusó el lunes a sus archienemigos, Estados Unidos e Israel, de fomentar la ola de disturbios en todo el país.



"La muerte de la joven rompió nuestros corazones", dijo Jamenei, de 83 años.



"Pero lo que no es normal es que algunas personas, sin pruebas ni investigación de por medio, conviertan las calles en un peligro, quemen el Corán, le quiten el velo a las mujeres que lo llevan e incendien mezquitas y coches", añadió Jamenei el lunes.