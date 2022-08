Hombre estrella vehículo contra barricada del capitolio de EE.UU., abre fuego y luego se quita la vida

Un individuo ha prendido fuego a su vehículo antes de estrellarlo contra una barricada cerca del Capitolio de Estados Unidos antes de abrir fuego de manera indiscriminada y quitarse la vida de un disparo, según ha confirmado la Policía.



El incidente, ocurrido a las 04.00 horas de la madrugada, hora estadounidense, no ha arrojado más víctimas, según el comunicado de la Policía del Capitolio, que ha verificado una información inicial de la cadena pública estadounidense PBS.



El vehículo acabó estampado contra una barricada en las calles Segunda y Capitolio Este. "Mientras el hombre salía del automóvil, el vehículo se vio envuelto en llamas", según el comunicado policial. A continuación, realizó "varios disparos a lo largo de la calle" y acabó quitándose la vida en la zona este frente a la sede del Legislativo estadounidense.



Lea aquí: Biden condenó el "feroz ataque" contra el escritor Salman Rushdie, quien permanece hospitalizado



Según la versión policial, el hombre se disparó a sí mismo mientras los agentes se acercaban a él. Los agentes, añade la nota, "no parecen haber empleado sus armas" en ningún momento.



Las fuerzas de seguridad estadounidenses han iniciado una investigación sobre los antecedentes del individuo, que todavía no ha sido identificado.



El incidente se produce más de un año después de que otro vehículo se estrellara contra una barricada del Capitolio en 2021, lo que causó la muerte de un agente de Policía y heridas a un compañero.