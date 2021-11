Grecia multará a mayores de 60 años que se niegan a vacunarse

Las autoridades griegas podrán multar con 100 euros a los mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse a partir del 16 de enero, ha anunciado el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.



La multa, que se destinará a mejorar las infraestructuras sanitarias, "es una medida de protección y no de castigo", ha defendido el primer ministro griego, que ha calificado la situación como una "pandemia de los no vacunados", ya que cerca de 520.000 personas mayores se han negado a vacunarse en el país.



De igual forma, el mandatario también ha confirmado que desde la primera semana de diciembre se distribuirán pruebas de antígenos a toda la población, vacunada o no vacunada, de cara a las vacaciones de Navidad.



Pese a que por el momento no se han registrado casos de la variante ómicron, el ministro de Sanidad, Thanos Plevris, anunciará el miércoles nuevas medidas, aunque se descarta un nuevo confinamiento.



Desde que comenzó la pandemia, han muerto 18.000 personas en Grecia y se han alcanzado los 931.000 contagios. Cerca de 600 personas continúan en las UCI y este lunes se han registrado 6.677 nuevos casos, según datos oficiales recogidos por el periódico 'Kathimerini'.