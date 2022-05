¿Fin de la Guerra? Papa Francisco revela que conflicto entre Rusia y Ucrania terminaría el 9 de mayo

El Papa Francisco aseguró que está dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de detener la guerra en Ucrania, que comparó con la de Ruanda, en África.



"Tengo que ir a Moscú primero, tengo que encontrarme con Putin", dijo el Papa al diario italiano Il Corriere della Sera en una entrevista publicada este martes.



"¿Cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace veinticinco años, con Ruanda, vivimos la misma experiencia", agregó el Papa, al referirse al genocidio de ese país en 1994, cuando el intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu, desencadenó la muerte de unas 800.000 personas, según cifras de la ONU.



El pontífice argentino pide sin cesar desde el 24 febrero que la guerra en el viejo continente se detenga "con el desconsuelo de quien ve que no pasa nada", subraya el director del diario italiano, Luciano Fontana.



Francisco recordó que "el primer día de la guerra" llamó por teléfono al presidente ucraniano Volodimiyr Zelenski y repitió varias veces durante la entrevista que estaba listo para ir a Moscú.



"En diciembre hablé con Putin por mi cumpleaños, pero esta vez no llamé. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, les dije que por favor se detuvieran. Luego le pedí al cardenal (Pietro) Parolin, tras veinte días de guerra, que hiciera llegar un mensaje a Putin de que estaba dispuesto a ir a Moscú", subraya.



"Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no pueda ni quiera realizar este encuentro en este momento", comentó.



El Papa razonó también sobre el suministro de armas por parte de los países occidentales a la resistencia ucraniana, una cuestión que divide al mundo católico.



"No sé responder a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos, lo que está claro es que en esa tierra se están probando las armas. Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran por eso: para probar las armas que hemos fabricado", afirmó.



Asimismo, el Pontífice reveló que cuando conoció al presidente de Hungría, Víctor Orban, este le dijo que los rusos "tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado".



"Espero que así sea, así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbas, es Crimea, es Odesa, le está quitando el acceso del mar Negro a Ucrania, eso es todo. Soy pesimista , pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra", recalcó.



De acuerdo con el diario italiano 'Corrriere della Sera', la preocupación de la Otan y el Kremlin del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detenga.



Con respecto a la función de la Otan en este conflicto, el Pontífice afirma que no sabe si el "enfado" del presidente ruso fue provocado por la presencia de la Alianza Atlántica a las puertas de Rusia, pero cree que "sí lo facilitó".



En cuánto a sí es ilegal enviar armas por parte de las naciones a Ucrania, para que se defienda de los ataques, el Papa indicó que "estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas".



"Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido", agregó.



De acuerdo con el Papa Francisco, "Este fue el caso de la Guerra Civil Española antes de la Segunda Guerra Mundial".



"El comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. Hace dos o tres años llegó a Génova un barco cargado de armas que hubo que trasladar a un gran carguero para transportarlas a Yemen. Los trabajadores del puerto no querían hacerlo. Dijeron: pensemos en los niños de Yemen. Es una cosa pequeña, pero un bonito gesto. Debería haber tantos así", agregó.



Por otra parte, el Pontífice negó que el patriarca Kirill, líder de la Iglesia ortodoxa rusa pueda ayudar a detener la guerra.



"Hablé con Kirill durante 40 minutos por zoom. Los primeros veinte con tarjeta en mano me leyó todas las justificaciones de la guerra. Escuché y le dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de Estado , no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús", señaló Francisco.



De igual forma, contó que "tenía una reunión programada con él en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora él también está de acuerdo que reunirse podría ser una señal ambigua".