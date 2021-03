Mike Pompeo dice que el informe sobre el origen del covid-19 es una farsa

angela marcela alvarez

El exjefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo dijo el martes que el informe de expertos sobre los orígenes del covid-19 es "una farsa" que continúa la "campaña de desinformación" del Partido Comunista de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "colaboró" con el presidente chino Xi Jinping "para ocultar la transmisión de persona a persona en una coyuntura CRÍTICA", dijo en Twitter el exsecretario de Estado de Donald Trump.

Pompeo encabezó, del lado de Estados Unidos, la ofensiva para acusar a China de ser responsable de permitir que la pandemia se extendiera por el mundo, y a la OMS de haber fracasado en su misión en aras de no limitar el poder de Pekín.



Lea también: OMS asegura que todas las hipótesis sobre el origen del covid-19 requieren más estudios



En particular, Pompeo afirmó tener evidencia que mostraba que el coronavirus podría haber venido del Instituto de Virología en Wuhan, la ciudad china donde se detectaron los primeros casos conocidos de covid-19 a fines de diciembre de 2019.



El informe de los expertos de la OMS encargados de arrojar luz sobre los orígenes de la pandemia dijo en principio que la hipótesis de un incidente de laboratorio se considera "extremadamente improbable".



Según el reporte, del que la AFP obtuvo copia el lunes, sus autores juzgan la transmisión del virus a humanos por un animal intermedio "probable a muy probable".



Lea también: ¿Al fin de dónde surgió el covid-19?, expertos chinos y de la OMS presentarán informe



No obstante, el martes Tedros pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de un escape del virus del covid-19 de un laboratorio y criticó la falta de acceso de los expertos a los datos.



"El Instituto de Virología de Wuhan sigue siendo la fuente más probable del virus, y la OMS es cómplice", reafirmó este martes Pompeo, defendiendo la retirada de Estados Unidos de la agencia de la ONU, cuyo regreso dispuso el nuevo presidente Joe Biden.



La administración de Biden aún no ha respondido al informe.