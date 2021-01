angela marcela alvarez

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) salieron este jueves del hotel de la ciudad china de Wuhan donde estaban en cuarentena desde hacía dos semanas para iniciar su investigación sobre el origen del nuevo coronavirus.



Un equipo de la AFP pudo observar a distancia a una decena de miembros de la misión de la OMS subir a un autobús que esperaba a la salida del hotel. El vehículo se dirigió a un destino desconocido en esta ciudad china, donde el covid-19 irrumpió a fines de 2019.



Estos expertos de la OMS habían llegado a Wuhan el 14 de enero, pero debieron respetar una cuarentena en un hotel.



Su misión durará varias semanas. La investigación, que China ha tardado más de un año en organizar, es un tema sensible para el régimen comunista, que desea liberarse de cualquier responsabilidad en el origen de la epidemia.



Los propios expertos del gobierno chino habían explicado inicialmente que la epidemia surgió en un mercado de Wuhan, donde eran vendidos animales salvajes vivos.



Pero los medios chinos, controlados por el Partido Comunista en el poder, han sustituido poco a poco esta teoría por otra, que no se ha podido demostrar, según la cual el virus pudo ser importado a China, sobre todo a través de carne congelada.



De momento, la OMS no ha divulgado ninguna conclusión.



"Todas las hipótesis están sobre la mesa. Claramente aún es pronto para llegar a una conclusión sobre el lugar donde surgió el virus, en China o fuera de China", declaró la semana pasada en Ginebra el director encargado de temas de emergencia sanitaria en la OMS, Michael Ryan.