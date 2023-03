Excandidata Marianne Williamson dijo que volverá a competir por la Casa Blanca en 2024

Marianne Williamson, autora de exitosos libros sobre espiritualidad y bienestar, anunció el sábado que volverá a competir por la Casa Blanca en 2024, cuatro años después de haber fracasado en las primarias demócratas.



La mujer, de 70 años y calificada a veces de "gurú de Oprah Winfrey", es la primera en lanzarse oficialmente a la carrera el campo demócrata, hasta ahora expectante de la decisión del presidente Joe Biden.



A los 80 años, Biden afirma tener "la intención" de postularse para un segundo mandato, pero aún no ha formalizado su campaña de reelección.



En un discurso muy a la izquierda pronunciado frente a sus partidarios reunidos en Washington, Williamson no mencionó al presidente, pero denunció un sistema político "resistente al cambio", "corrompido" por las grandes empresas.



"Una sola persona no podrá resolver todos los problemas (...) ni siquiera un presidente. Pero un presidente que dice las cosas como son, haría mucho bien", dijo, llamando a la gente a sumarse a su campaña. "Nuestro trabajo es crear una visión de justicia y amor tan fuerte que superará las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo", señaló.



Después de escribir "Volver al amor", el best seller de 1992, Williamson solía ser invitada al set de Oprah Winfrey para dar consejos de desarrollo personal.



Hace cuatro años, Williamson ya había desafiado a Biden, así como a otros veinte candidatos que aspiraban a la candidatura presidencial del Partido Demócrata.



Durante los primeros debates, se destacó por vuelos líricos sobre el poder del "amor", denunciando la "fuerza psíquica negra" del entonces presidente republicano Donald Trump. Pero no había logró marcar en las encuestas, cosechando solo el 0,3% de la intención de voto, y rápidamente tiró la toalla.