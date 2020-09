Covid-19 mundo: Pandemia empeorará en los próximos meses en Europa

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La pandemia empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar, advirtió el lunes un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento en que varios países imponen nuevas medidas para frenar una segunda ola de contagios.



"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada" en Europa, declaró en una entrevista a la AFP el médico belga Hans Kluge, director para la región de la OMS.



El número de casos de covid-19 aumenta fuertemente desde hace semanas, sobre todo en España y en Francia. Pero de momento la cifra de fallecidos diarios por la pandemia permanece en el nivel de principios de junio, entre 400 y 500, indicó la OMS de Europa.

El domingo se alcanzó un nuevo récord diario de contagios, 308.000, según la organización.



"Escucho todo el tiempo: 'la vacuna va a ser el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no!", dijo Kluge. "Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos algunas señales de que será eficaz para algunos pero no para otros".



El funcionario de la OMS llamó a privilegiar medidas específicas en lugar de confinamientos generalizados para frenar los contagios.



Como en Inglaterra, donde están prohibidas desde este lunes las reuniones de más de seis personas. Esta medida, que no afecta a las otras regiones de Reino Unido, se aplica tanto en el interior como en el exterior, a excepción de las escuelas, los lugares de trabajo, las bodas y los funerales.



Y el martes, en Birmingham, la segunda ciudad más poblada del Reino Unido, los encuentros entre amigos o familias no estarán autorizados, según una decisión de las autoridades locales.



En Austria, se extendió el uso obligatorio del tapabocas a las tiendas y edificios públicos ante el "comienzo de una segunda ola", en palabras del canciller Sebastian Kurz.

Vuelta a clase en Italia

​

El coronavirus ha contagiado a más de 29,1 millones de personas en el mundo y ha dejado unos 925.000 fallecidos, según un recuento de la AFP elaborado con datos oficiales.



En Italia, otro de los países europeos más golpeados por el virus con más de 35.500 fallecidos y más de 280.000 contagios, unos 5,6 millones de estudiantes regresaron este lunes a las aulas tras seis meses de cierre.



Esa vuelta a clases se realiza con estrictas medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, posible gracias a la construcción de 5.000 nuevas aulas y la ampliación de otras 5.000.



En cambio, al otro lado del Atlántico, en Venezuela, las clases presenciales no se reanudarán por el resto del año, dijo el presidente Nicolás Maduro, añadiendo que los servicios educativos seguirían a distancia.



La región de América Latina y el Caribe es la más afectada por el virus, con unos 310.700 fallecidos y cerca de 8,3 millones de contagios, según un recuento de la AFP.



Brasil es de lejos el país que más alto precio está pagando, con 131.625 muertos y 4,3 millones de infecciones.

Confinamiento en Israel

​

A nivel mundial, sólo Estados Unidos supera a Brasil. La primera potencia mundial ha sufrido más de 194.080 decesos y 6,5 millones de contagios, según la universidad Johns Hopkins.



Estas cifras no impidieron, sin embargo, que el presidente Donald Trump llevara a cabo el domingo un mitin en un recinto en Nevada (suroeste), una iniciativa que indignó a las autoridades locales, puesto que las reuniones de más de 50 personas no están autorizadas en este estado.



El país norteamericano flexibilizó este lunes su alerta para los viajes a China, reconociendo que ese país ha hecho progresos contra el covid-19, pese a las frecuentes críticas del gobierno de Donald Trump por su papel en la pandemia.



El Departamento de Estado sigue pidiendo a los estadounidenses reconsiderar viajar a China, pero modificó su anterior recomendación rotunda de no viajar a ese país, donde se originó la pandemia en diciembre.



Pese a los rebrotes de la enfermedad en muchos Estados, los gobiernos intentan evitar las medidas estrictas de confinamiento que causaron estragos en las economías.



En Israel, sin embargo, las autoridades decidieron volver a imponer un confinamiento nacional durante tres semanas, para intentar contener la propagación alarmante del virus. El país de nueve millones de personas contabiliza 153.217 de casos y 1.103 decesos.



La medida entrará en vigor el viernes, en vísperas de las fiestas judías de Rosh Hashaná y Yom Kipur, cuando las familias se reúnen y los fieles se encuentran en las sinagogas.

Falta de preparación

​

A pesar de los meses de lucha contra el coronavirus, el mundo carece de preparación ante una próxima pandemia, según alertó un panel internacional de expertos.



"Si no se aprenden las lecciones de la covid-19 o si no se actúa con los medios y el compromiso necesarios, la próxima pandemia –que es una certeza– será aún más devastadora", advirtió el Consejo de Supervisión de la Preparación Global (GPMB), un órgano independiente lanzado en 2018 por la OMS y el Banco Mundial.

"El impacto de la covid-19 es aún peor de lo que habíamos previsto y las medidas que recomendamos el año pasado todavía no se han tomado", lamentó Gro Harlem Brundtland, copresidente de este Consejo y exjefa de la OMS.