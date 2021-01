angela marcela alvarez

Estudios preliminares publicados este miércoles arrojaron nuevas pistas sobre las variantes británica y sudafricana del covid-19: mientras que la primera no alteraría la eficacia de la vacuna de BioNTech/Pfizer, la segunda entraña probablemente un mayor riesgo de reinfección.



La reciente emergencia de ambas variantes, resultado de las mutaciones naturales que sufren los virus, suscita una gran preocupación puesto que son más contagiosas que el SARS-CoV-2 surgido en Wuhan. La británica además continúa propagándose en el mundo y la semana pasada estaba ya presente en 60 países y territorios, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna de Pfizer, probablemente eficaz contra la británica

Los resultados de un estudio preliminar llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores de universidades británicas y holandesas "sugieren que la mayoría de respuestas vacunales deberían ser eficaces contra la variante B.1.1.7", conocida como la variante británica.



Para evaluar la eficacia de la vacuna, los investigadores confrontaron esta variante al plasma de 36 pacientes curados tras haber enfermado leve o gravemente del covid-19.



"La mayoría de muestras" fueron capaces de "neutralizar" la variante, si bien la "potencia" de neutralización fue menor en tres de ellas, según el estudio todavía no revisado por colegas.



En otro estudio preliminar, un equipo de investigadores de BioNTech/Pfizer comparó los efectos del plasma de 16 participantes en ensayos clínicos sobre la variante británica y el virus original de Wuhan. Observaron una neutralización "equivalente" en ambos casos y estimaron "improbable" que la variante "escape a la protección" de su vacuna.



Agregaron que la "flexibilidad" de la tecnología ARN mensajero de su vacuna permitiría adaptarla a una nueva cepa del virus de ser necesario.



En un estudio divulgado en internet en enero, investigadores de BioNTech/Pfizer ya estimaron que la vacuna parecía eficaz contra una mutación clave, común a las variantes británica, sudafricana y brasileña.



Esta mutación, llamada N501Y, se sitúa en la proteína "spike" del coronavirus, una prominencia que le permite adherirse y penetrar en las células humanas.

Mayor riesgo de reinfección con la sudafricana

La variante sudafricana plantea por su parte un "riesgo importante" de reinfección, según un estudio preliminar que expresa también sus dudas sobre la eficacia de las vacunas para esta cepa.



Esta variante, detectada en Sudáfrica en diciembre, contiene la mutación E484K, presente también en la variante brasileña, pero no en la británica.



Pruebas anteriores realizadas en laboratorio ya habían señalado que esta mutación, situada en la proteína "spike", parecía sortear mejor los anticuerpos, puesto que estos reconocían menos el virus.



En esta ocasión investigadores sudafricanos confrontaron varios plasmas de pacientes curados del SARS-CoV-2 al conjunto de la variante para evaluar la respuesta global de los anticuerpos.



Esta "es ampliamente resistente a los anticuerpos neutralizadores producidos como respuesta a una infección con cepas en circulación anteriormente", explicaron los investigadores en su estudio todavía no evaluado por otros científicos.



Los datos sugieren que "la mayoría de individuos contagiados con cepas precedentes del SARS-CoV-2 tendrán una respuesta de neutralización mínima o no detectable contra el 501Y.V2", nombre científico de la sudafricana.



Por ello, "pese al número de personas ya contagiadas con el SARS-CoV-2 en el mundo, que supuestamente adquirieron un cierto nivel de inmunidad, las nuevas variantes como el 501Y.V2 suponen un riesgo importante de reinfección".



Estos datos pueden por tanto tener "implicaciones en la eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2, que se basan principalmente en una respuesta inmunitaria a la proteína spike" según los investigadores, que subrayan la "necesidad urgente" de adaptar las vacunas.