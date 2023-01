Este jueves, séptimo intento para elegir nuevo presidente de la Cámara en Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aplazó para este jueves en la mañana la séptima votación en la que se debe elegir al nuevo presidente del órgano legislativo en reemplazo de Nancy Pelosi.



Este miércoles el líder republicano Kevin McCarthy fracasó en su sexto intento por ser elegido como sucesor de Pelosi.



McCarthy, que fracasó a la hora de conseguir 218 votos necesarios en seis rondas de votaciones entre el martes y el miércoles, había declarado que no quería una séptima votación, alegando que todavía no se ha llegado a un acuerdo, a pesar de que hay avances, ya que los legisladores se han reunido a puerta cerrada.



"Creo que probablemente sea lo mejor: dejar que la gente trabaje un poco más. No creo que el voto de esta noche haga algo diferente, pero creo que el voto en el futuro sí lo hará", dijo en declaraciones a los periodistas.



Los republicanos están, por tanto, intentando trazar nuevas estrategias en la Cámara de Representantes en un intento de convencer al grupo de 20 legisladores conservadores que se oponen a la elección de McCarthy.



Pese a las negociaciones y el apoyo de su principal aliado, el expresidente Donald Trump, el líder republicano solo consiguió 201 votos, mientras que el candidato demócrata Hakeem Jeffries 212 votos.



Mientras que los 20 republicanos del ala más conservadora del Partido Republicano votaron a favor del candidato Byron Donalds. La representante republicana Victoria Spartz repitió su abstención, como en la cuarta y en la quinta ronda.

"Vergonzoso"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tildó de "vergonzosa" la situación de bloqueo en la Cámara de Representantes después de que la votación haya sido repetida en hasta seis ocasiones por la falta de consenso en el lado republicano.



"Somos el país más grande del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Y ya hemos tenido muchos problemas con los ataques a nuestras instituciones", recordó el mandatario estadounidense, agregando que "obviamente" está preocupado por el bloqueo en la Cámara, según informó la cadena CNN.



Poco después de estas declaraciones, la Cámara de Representantes comenzó su sexta ronda de votación en la que el líder republicano, Kevin McCarthy, no consiguió los votos suficientes.



Biden también aseguró que el retraso en la elección es "bochornoso". "El resto del mundo está observando", afirmó Biden, en unas declaraciones ante los medios en las que, sin embargo, evitó valorar las discrepancias internas en sus rivales políticos. "No es mi problema", dijo.